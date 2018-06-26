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Как приготовить эффективный коктейль для похудения применять: рецепт

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Как приготовить эффективный коктейль для похудения применять: рецепт
Как приготовить эффективный коктейль для похудения применять: рецепт / Shutterstock

Если вы в догадках, можно ли питаться во время отпуска теми или другими продуктами, то этот рецепт специально для вас. Для него не нужно много продуктов, а сам напиток получается очень бюджетным.

Рецепт такого напитка очень простой, и его можно прекрасно использовать вместо завтрака и оставаться сытым на долгое время. Этот коктейль содержит много витаминов, которые отлично улучшат ваш иммунитет.

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Поэтому долго не задумывайтесь и скорее бегите покупать нужные продукты, чтобы утром наслаждаться отличным напитком для похудения.

Ингредиенты (на одну порцию): 1 среднее киви, 2 колечка лимона (вместе с цедрой), 7-10 веточек петрушки, 6-8 веточек мяты, 100 мл чистой негазированной воды, 1-2 ч.л. меда.

Рецепт приготовления:

1. Очистите киви и разрежьте его на 4-5 частей. После этого отправьте в чашу блендера.

2. Всыпьте к смеси два тонких колечка лимона (вместе с цедрой) и петрушку.

3. Добавьте к массе листьев мяты и мед.

4. И в конце завершите все содержанием воды, измельчив все до состояния пюре. Потребляйте напиток холодным.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Диеты Здоровое питание Рецепты напитков – рецепты приготовления летних напитков
Источник: Cosmopolitan
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