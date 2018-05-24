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Как приготовить мохито: три вкусных рецепта

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Как приготовить мохито
Как приготовить мохито

Мохито – традиционный кубинский освежающий коктейль. Напиток может быть как алкогольным, так и безалкогольным.

В традиционное мохито добавляют лайм, но сейчас существует много рецептов с ягодами. Предлагаем три простых рецепта этого напитка, которые легко сделать в домашних условиях.

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Как приготовить мохито

Алкогольное мохито

Ингредиенты:

Белый ром – 50 мл

Половина лайма

5 веточок свежей мяты

Коричневый сахар – 1 ч.л.

Газированная вода или Sprite – 60 мл

Лед

Рецепт приготовления алкогольного мохито:

Положите в стакан сахар. Выжмите сок из половины лимона и кожуру тоже оставьте в стакане. Положите мату и разотрите ее ложкой. Залейте все ромом и Sprite. Добавьте лед.

Безалкогольное мохито с яблочным соком (на две порции)

Ингредиенты:

5 веточек свежей мяты

Один лайм

Газированная вода или Sprite – 150 мл

Яблочный сок– 150 мл

Лед

Рецепт приготовления безалкогольного мохито с яблочным соком:

Мяту измельчите и выложите на дно бокалов. Лайм нарежьте крупными кусочками и отправьте к мяте. Sprite и яблочный сок перемешайте и влейте в стаканы. Добавьте лед.

Безалкогольное мохито с клубникой (на 4 порции)

Ингредиенты:

100 г сахара

300 г клубники

1 пучок мяты

1 л газированной воды или Sprite

2 лайма

Лед

Рецепт приготовления безалкогольного мохито с клубникой:

Нарежьте лайм и клубнику большими кусками. Положите в бокалы мяту, клубнику, лайм и сахар. Залейте все Sprite и добавьте лед.

Мохито с ягодами

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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