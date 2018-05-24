Как приготовить мохито: три вкусных рецепта
Мохито – традиционный кубинский освежающий коктейль. Напиток может быть как алкогольным, так и безалкогольным.
В традиционное мохито добавляют лайм, но сейчас существует много рецептов с ягодами. Предлагаем три простых рецепта этого напитка, которые легко сделать в домашних условиях.
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Как приготовить мохито
Алкогольное мохито
Ингредиенты:
Белый ром – 50 мл
Половина лайма
5 веточок свежей мяты
Коричневый сахар – 1 ч.л.
Газированная вода или Sprite – 60 мл
Лед
Рецепт приготовления алкогольного мохито:
Положите в стакан сахар. Выжмите сок из половины лимона и кожуру тоже оставьте в стакане. Положите мату и разотрите ее ложкой. Залейте все ромом и Sprite. Добавьте лед.
Безалкогольное мохито с яблочным соком (на две порции)
Ингредиенты:
5 веточек свежей мяты
Один лайм
Газированная вода или Sprite – 150 мл
Яблочный сок– 150 мл
Лед
Рецепт приготовления безалкогольного мохито с яблочным соком:
Мяту измельчите и выложите на дно бокалов. Лайм нарежьте крупными кусочками и отправьте к мяте. Sprite и яблочный сок перемешайте и влейте в стаканы. Добавьте лед.
Безалкогольное мохито с клубникой (на 4 порции)
Ингредиенты:
100 г сахара
300 г клубники
1 пучок мяты
1 л газированной воды или Sprite
2 лайма
Лед
Рецепт приготовления безалкогольного мохито с клубникой:
Нарежьте лайм и клубнику большими кусками. Положите в бокалы мяту, клубнику, лайм и сахар. Залейте все Sprite и добавьте лед.
Мохито с ягодами