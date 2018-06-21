Как приготовить освежающий мятный чай: рецепт

Мятный чай очень популярен в странах с сухим и жарким климатом, поскольку этот напиток прекрасно утоляет жажду и освежает.

Рецепт холодного мятного чая

Ингредиенты:

Корень имбиря, примерно 10 см

6 стаканов воды

6 пакетиков зеленого чая

Полстакана свежей мяты

1/3 – 1/2 стакана меда

1 – 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

Лёд

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Рецепт приготовления холодного мятного чая:

Имбирь очистите и порежьте на кусочки. Соедините имбирь и 6 стаканов воды e средней кастрюле и доведите до кипения. После того, как вода закипит, снимите кастрюлю с огня и добавьте чай и мяту. Накройте крышкой и дайте настояться около 15 минут.

Выбросьте чайные пакеты, мяту и ломтики имбиря. Когда чай остынет, поставьте его в холодильник минимум на 1:00 до полного остывания.

Сразу перед подачей добавьте мед и лимонный сок. Разлейте в высокие стаканы, добавьте лед и украсьте свежей мятой.



Рецепт мятного чая