Как приготовить освежающий мятный чай: рецепт
Мятный чай очень популярен в странах с сухим и жарким климатом, поскольку этот напиток прекрасно утоляет жажду и освежает.
Рецепт холодного мятного чая
Ингредиенты:
Корень имбиря, примерно 10 см
6 стаканов воды
6 пакетиков зеленого чая
Полстакана свежей мяты
1/3 – 1/2 стакана меда
1 – 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
Лёд
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Рецепт приготовления холодного мятного чая:
Имбирь очистите и порежьте на кусочки. Соедините имбирь и 6 стаканов воды e средней кастрюле и доведите до кипения. После того, как вода закипит, снимите кастрюлю с огня и добавьте чай и мяту. Накройте крышкой и дайте настояться около 15 минут.
Выбросьте чайные пакеты, мяту и ломтики имбиря. Когда чай остынет, поставьте его в холодильник минимум на 1:00 до полного остывания.
Сразу перед подачей добавьте мед и лимонный сок. Разлейте в высокие стаканы, добавьте лед и украсьте свежей мятой.
Рецепт мятного чая