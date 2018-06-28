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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как приготовить панкейки в американском и британском стиле

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Как сделать панкейки
Как сделать панкейки / Kitchen Stories

Панкейки – это небольшие блины, которые подаются с медом или сиропом. Панкейки особенно популярны в США.

Читайте дальше два быстрых и очень простых рецепта, которые легко приготовить, даже если вы новичок в кулинарии.

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Панкейки в американском стиле

Ингредиенты (на 4-6 порций)

1 ст.л. разрыхлителя

1 щепотка соли

1 чайная ложка сахара

2 больших яйца

30 г сливочного масла

225 г обычной муки

Масло для приготовления

Рецепт приготовления панкейков в американском стиле

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Тогда добавьте яйца и растопленное масло.

2. Разогрейте масло на сковороде и начинайте выпекать блины. Когда они начнут покрываться пузырьками – это значит, что время их переворачивать (это около одной минуты).

3. Подавайте с джемом, медом или сиропом.

Панкейки у британском стиле

Ингредиенты (на 8-10 порций)

100 г обычной муки

2 больших яйца

275 мл молока

Масло для приготовления

Кусочки лимона и сахарная пудра для подачи

Рецепт приготовления панкейков в британском стиле

1. Просейте муку в большую миску и добавьте яйца и молоко. Хорошо смешайте смесь.

2. Затем разогрейте масло на сковороде и начинайте выпекать блины. Каждую сторону выпекайте примерно минуту.

3. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусками лимона. Можно подавать с джемом, медом или сиропом.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: Іndependent
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