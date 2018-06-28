Как приготовить панкейки в американском и британском стиле
Панкейки – это небольшие блины, которые подаются с медом или сиропом. Панкейки особенно популярны в США.
Читайте дальше два быстрых и очень простых рецепта, которые легко приготовить, даже если вы новичок в кулинарии.
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Панкейки в американском стиле
Ингредиенты (на 4-6 порций)
1 ст.л. разрыхлителя
1 щепотка соли
1 чайная ложка сахара
2 больших яйца
30 г сливочного масла
225 г обычной муки
Масло для приготовления
Рецепт приготовления панкейков в американском стиле
1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Тогда добавьте яйца и растопленное масло.
2. Разогрейте масло на сковороде и начинайте выпекать блины. Когда они начнут покрываться пузырьками – это значит, что время их переворачивать (это около одной минуты).
3. Подавайте с джемом, медом или сиропом.
Панкейки у британском стиле
Ингредиенты (на 8-10 порций)
100 г обычной муки
2 больших яйца
275 мл молока
Масло для приготовления
Кусочки лимона и сахарная пудра для подачи
Рецепт приготовления панкейков в британском стиле
1. Просейте муку в большую миску и добавьте яйца и молоко. Хорошо смешайте смесь.
2. Затем разогрейте масло на сковороде и начинайте выпекать блины. Каждую сторону выпекайте примерно минуту.
3. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте кусками лимона. Можно подавать с джемом, медом или сиропом.