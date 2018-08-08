Как приготовить плов: рецепты в мультиварке, на сковороде и в духовке

Идеальный плов с нежным мясом и рассыпчатым рисом – гордость любой хозяйки. Это блюдо пришло к нам из восточных кухонь, но удивительно гармонично вписалось в украинскую. Как приготовить вкусный плов в мультиварке, на сковороде и в духовке – далее в материале.

Секрет идеального плова заключается в его ингредиентах и специях. Вы можете выбрать любой рецепт, но главные правила приготовления останутся неизменными.

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Полезные советы при приготовлении плова:

1. Главный ингредиент плова – не мясо, а рис. Лучше всего выбирать неочищенный рис, но вы можете взять обычный длиннозернистый. Последний рис содержит много крахмала, отчего он слипается. Поэтому перед приготовлением рис нужно промыть в холодной проточной воде раз 5-7, чтобы вода была полностью прозрачная.

2. Мясо: традиционно для плова используют баранину, но вы с легкостью можете заменить ее свининой, курицей, или даже грибами, если готовите постное блюдо. Главная особенность плова – мясо должно быть нарезано на большие куски.



Традиционные ингредиенты для плова: рис, мясо, лук, морковь, чеснок и специи

3. Традиционно из овощей используют морковь и лук. Нарезайте их крупными кусками.

4. Специи обходить вниманием нельзя, ведь это половина вкуса вашего блюда! Традиционно добавляют чеснок, стручок острого красного перца, зиру, барбарис, молотый черный или красный перец. Можно добавить тимьян, шафран или другие специи на ваш вкус.

5. Посуда – настоящий плов готовят в казане с толстыми стенками. Но на домашней кухне с ним справляться не очень удобно, поэтому плов можно приготовить в мультиварке, на сковороде и даже в духовке.

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Совет: в рецептах плова, представленных ниже, используется свинина. Но вы можете заменить это мясо бараниной, курицей, говядиной или другим.

Рецепт плова в мультиварке

Ингредиенты:

- 300 г свинины;

- 300 г риса;

- 1-2 моркови;

- 1 большая луковица;

- 3 зубчика чеснока

- масло;

- вода;

- соль;

- специи для плова.



Плов в мультиварке

Рецепт приготовления плова в мультиварке:

1. Рис промойте в холодной воде. Свинину нарежьте крупными кубиками, морковь соломкой, лук полукольцами, а чеснок почистите, но не режьте.

2. В чашу мультиварки добавьте масло для жарки, выложите морковь и лук. Протушите 3-4 минуты, затем добавьте мясо, соль и специи и жарьте еще 5-7 минут. Используйте режим "Жарка".

3. Сверху выложите рис и разровняйте его лопаткой. Выложите сверху дольки чеснока. Залейте водой, чтобы вода покрывала рис на 3-4 сантиметра. Готовьте 40-50 минут в режиме "Плов" или "Рис". После окончания готовки оставьте плов под закрытой крышкой еще на 20 минут. После этого достаньте чеснок и подавайте к столу, посыпав зеленью.

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Рецепт плова на сковородке

Ингредиенты:

- свинина – 250 г;

- лук репчатый – 1 шт.;

- морковь – 1 шт.;

- рис длиннозернистый – 300 г;

- чеснок – 2-3 зубчика;

- специи для плова;

- перец и соль;

- кетчуп для шашлыка – 2-3 ст. л (по желанию);

- вода.



Плов на сковородке

Рецепт приготовления плова на сковородке:

1. Рис хорошо промойте, мясо нарежьте крупными кубиками, морковь – соломкой, а лук – полукольцами.

2. На сковородку добавьте масло для жарки, выложите морковь и лук и протушите 3-4 минуты. Выложите сверху мясо и жарьте 15 минут без крышки.

3. Посолите и добавьте любимые специи к плову. По желанию можно добавить кетчуп или томатную пасту, они добавят аромата и цвета блюду.

4. Выложите сверху рис и размешайте. Выложите сверху очищенные зубчики чеснока. Залейте водой и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и готовьте до готовности риса. По необходимости, доливайте воду во время приготовления.

5. Готовьте рис под крышкой 20-30 минут. Перед подачей выньте чеснок и подавайте к столу.

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Рецепт плова в духовке

Плов в духовке получается очень ароматным и вкусным. Для запекания вы можете использовать любую глубокую форму для запекания.

Ингредиенты:

- 400 г риса;

- 500 г свинины;

- 3 моркови;

- 2 луковицы;

- 1 головка чеснока;

- масло;

- соль и перец;

- специи для плова.



Плов в духовке

Рецепт приготовления плова в духовке:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время нужно приготовить заправку. Если вы готовите в казане, то можете ставить его на плиту. Если готовите в форме для запекания, то для заправки используйте сковородку.

2. Итак, лук режем полукольцами, морковь соломкой. На сковородку добавьте немного масла для жарки, выложите лук, а затем морковь.

3. Мясо нарежьте крупными кусками и выложите в сковородку. Добавьте специи и соль по вкусу и жарьте 5-10 минут до румяной корочки на мясе.

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4. Выложите мясо с овощами в форму для запекания и ставьте в духовку на 15 минут. Периодически помешивайте, чтобы овощи не пригорели.

5. Хорошо промойте рис. Чеснок почистите и не разбирайте на зубчики.

6. Достаньте противень, выложите рис, чеснок положите сверху. Залейте водой, чтобы вода покрывала весь рис еще на 1-2 сантиметра. Ставьте в духовку на 160 градусов и готовьте 30 минут. Если нужно, доливайте воду во время готовки. После приготовления выключите духовку и оставьте там плов еще на 15-20 минут. После этого выньте из духовки, достаньте чеснок и подавайте к столу.

Приятного аппетита!