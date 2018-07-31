Как приготовить полезное мороженое: рецепт от Аниты Луценко

Мороженое – это любимый летний десерт и детей, и взрослых. А чтобы мороженое было еще и полезным – попробуйте приготовить его дома.

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко поделилась рецептом мороженого, которое не навредит фигуре. Читайте также: Торт "Наполеон": рецепт приготовления популярного десерта Ингредиенты: банан – 1 шт., кокосовое молоко (или сливки максимум 20%) – 50 мл, ягоды – 100 г, кунжут – 10 г (1 ч. л.). Рецепт приготовления полезного мороженого: 1. За день положить очищенный от кожуры банан в морозильную камеру. 2. В день, когда вы будете готовить десерт, достать банан, растереть в блендере вместе с молоком/сливками. 3. Выложить в чашечку, добавить ягоды и посыпать кунжутом. Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 31 Лип 2018 р. о 12:35 PDT