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Как приготовить полезное мороженое: рецепт от Аниты Луценко

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Рецепт мороженого от Аниты Луценко
Рецепт мороженого от Аниты Луценко / Коллаж: 24 Канал

Мороженое – это любимый летний десерт и детей, и взрослых. А чтобы мороженое было еще и полезным – попробуйте приготовить его дома.

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко поделилась рецептом мороженого, которое не навредит фигуре.

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Ингредиенты: банан – 1 шт., кокосовое молоко (или сливки максимум 20%) – 50 мл, ягоды – 100 г, кунжут – 10 г (1 ч. л.).

Рецепт приготовления полезного мороженого:

1. За день положить очищенный от кожуры банан в морозильную камеру.

2. В день, когда вы будете готовить десерт, достать банан, растереть в блендере вместе с молоком/сливками.

3. Выложить в чашечку, добавить ягоды и посыпать кунжутом.

 

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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