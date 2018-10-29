Как приготовить полезные чипсы из капусты
Чипсы хороший вариант закуски, но будем откровенны – они не очень полезны. А вот чипсы из капусты подойдут даже тем, кто на диете. Кроме того, чипсами из капусты вы точно удивите своих гостей.
Рецепт чипсов из капусты очень прост, в то же время вкусом вы точно будете довольны.
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Ингредиенты:
1 большая головка капусты
1/4 стакана тертого пармезана
2 ст. оливкового масла extra-virgin
Соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления чипсов из капусты
Разогрейте духовку до 250°. Порвите листья капусты на крупные кусочки. Сложите в большую емкость и полейте маслом и присыпьте пармезпном, затем щедро посыпьте солью и перцем.
Разложите одним слоем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета и хруста.
Видео приготовления чипсов из капусты: