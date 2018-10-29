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      Как приготовить полезные чипсы из капусты

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      Чипсы из капусты
      Чипсы из капусты / delish.com

      Чипсы хороший вариант закуски, но будем откровенны – они не очень полезны. А вот чипсы из капусты подойдут даже тем, кто на диете. Кроме того, чипсами из капусты вы точно удивите своих гостей.

       

      Рецепт чипсов из капусты очень прост, в то же время вкусом вы точно будете довольны.

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      Ингредиенты:

      1 большая головка капусты

      1/4 стакана тертого пармезана

      2 ст. оливкового масла extra-virgin

      Соль и перец по вкусу

      Рецепт приготовления чипсов из капусты

      Разогрейте духовку до 250°. Порвите листья капусты на крупные кусочки. Сложите в большую емкость и полейте маслом и присыпьте пармезпном, затем щедро посыпьте солью и перцем.

      Разложите одним слоем на противень, застеленный пергаментом.

      Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета и хруста.

      Видео приготовления чипсов из капусты:

       

      Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
      Источник: delish.com
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