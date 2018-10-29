Как приготовить полезные чипсы из капусты

Чипсы хороший вариант закуски, но будем откровенны – они не очень полезны. А вот чипсы из капусты подойдут даже тем, кто на диете. Кроме того, чипсами из капусты вы точно удивите своих гостей.

Рецепт чипсов из капусты очень прост, в то же время вкусом вы точно будете довольны. Читайте также: Как приготовить рис для суши: полезные советы Ингредиенты:



1 большая головка капусты



1/4 стакана тертого пармезана



2 ст. оливкового масла extra-virgin



Соль и перец по вкусу Рецепт приготовления чипсов из капусты Разогрейте духовку до 250°. Порвите листья капусты на крупные кусочки. Сложите в большую емкость и полейте маслом и присыпьте пармезпном, затем щедро посыпьте солью и перцем. Разложите одним слоем на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 30-40 минут до золотистого цвета и хруста. Видео приготовления чипсов из капусты: