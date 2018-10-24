Как приготовить шоколадную пасту: три вкусных рецепта

Шоколадная паста – невероятно вкусный десерт, которым можно лакомиться самостоятельно или добавлять к другим десертам как кексы или торты.

Читайте дальше три рецепта вкусной шоколадно пасты, которую можно приготовить дома.

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Шоколадная паста с молоком и какао

Ингредиенты:



600 г сахара;



3 столовые ложки какао-порошка;



240 г муки;



1 л молока;



200 г сливочного масла.

Рецепт приготовления шоколадной пасты с молоком и какао

В кастрюле смешайте сахар, какао-порошок и муку. Помешивая, аккуратно и постепенно влейте молоко.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения. Тогда уменьшите огонь и варите, пока масса не начнет густеть. Затем готовьте еще 5-7 минут.

Постоянно помешивайте пасту, чтобы не образовались комочки.

Снимите кастрюлю с огня и остудите массу до комнатной температуры. Добавьте размягченное масло и перемешайте до однородной консистенции.

Такую пасту можно хранить в холодильнике не более недели.

Смотрите видео, как приготовить шоколадную пасту для детей:

Шоколадная паста с фундуком и сливками от Джейми Оливера

Ингредиенты:



40 г очищенного фундука;



100 г сахарной пудры;



450 г горького шоколада (минимум 70% какао);



225 мл сливок для взбивания;



100 г сливочного масла;



Щепотка морской соли.

Рецепт приготовления шоколадной пасты с фундуком и сливками от Джейми Оливера

Слегка поджарьте орехи, чтобы они стали румяными, а потом полностью остудите их.

Измельчите в блендере остывшие орехи и сахарную пудру до консистенции пасты. Разломайте шоколад и растопите на водяной бане.

Аккуратно добавьте в растопленный шоколад сливки и масло и тщательно перемешайте. Затем добавьте соль и ореховую пасту, перемешайте до однородной массы.

А эту пасту можно хранить в холодильнике не дольше двух недель.

Белая шоколадная паста с соленым арахисом

Ингредиенты:



100 г белого шоколада;



300 г соленого жареного арахиса;



1 чайная ложка экстракта ванили или щепотка ванилина.

Рецепт приготовления пасты из белого шоколада с соленым арахисом

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Блендером взбивайте орехи, шоколад и ваниль, пока масса не станет однородной.

Храните пасту в холодильнике не дольше двух недель.