Как приготовить шоколадную пасту: три вкусных рецепта
Шоколадная паста – невероятно вкусный десерт, которым можно лакомиться самостоятельно или добавлять к другим десертам как кексы или торты.
Читайте дальше три рецепта вкусной шоколадно пасты, которую можно приготовить дома.
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Шоколадная паста с молоком и какао
Ингредиенты:
600 г сахара;
3 столовые ложки какао-порошка;
240 г муки;
1 л молока;
200 г сливочного масла.
Рецепт приготовления шоколадной пасты с молоком и какао
В кастрюле смешайте сахар, какао-порошок и муку. Помешивая, аккуратно и постепенно влейте молоко.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения. Тогда уменьшите огонь и варите, пока масса не начнет густеть. Затем готовьте еще 5-7 минут.
Постоянно помешивайте пасту, чтобы не образовались комочки.
Снимите кастрюлю с огня и остудите массу до комнатной температуры. Добавьте размягченное масло и перемешайте до однородной консистенции.
Такую пасту можно хранить в холодильнике не более недели.
Смотрите видео, как приготовить шоколадную пасту для детей:
Шоколадная паста с фундуком и сливками от Джейми Оливера
Ингредиенты:
40 г очищенного фундука;
100 г сахарной пудры;
450 г горького шоколада (минимум 70% какао);
225 мл сливок для взбивания;
100 г сливочного масла;
Щепотка морской соли.
Рецепт приготовления шоколадной пасты с фундуком и сливками от Джейми Оливера
Слегка поджарьте орехи, чтобы они стали румяными, а потом полностью остудите их.
Измельчите в блендере остывшие орехи и сахарную пудру до консистенции пасты. Разломайте шоколад и растопите на водяной бане.
Аккуратно добавьте в растопленный шоколад сливки и масло и тщательно перемешайте. Затем добавьте соль и ореховую пасту, перемешайте до однородной массы.
А эту пасту можно хранить в холодильнике не дольше двух недель.
Белая шоколадная паста с соленым арахисом
Ингредиенты:
100 г белого шоколада;
300 г соленого жареного арахиса;
1 чайная ложка экстракта ванили или щепотка ванилина.
Рецепт приготовления пасты из белого шоколада с соленым арахисом
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Блендером взбивайте орехи, шоколад и ваниль, пока масса не станет однородной.
Храните пасту в холодильнике не дольше двух недель.