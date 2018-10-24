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      Как приготовить шоколадную пасту: три вкусных рецепта

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      Рецепт приготовления шоколадной пасты
      Рецепт приготовления шоколадной пасты / bibermint.com

      Шоколадная паста – невероятно вкусный десерт, которым можно лакомиться самостоятельно или добавлять к другим десертам как кексы или торты.

      Читайте дальше три рецепта вкусной шоколадно пасты, которую можно приготовить дома.

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      Шоколадная паста с молоком и какао

      Ингредиенты:

      600 г сахара;

      3 столовые ложки какао-порошка;

      240 г муки;

      1 л молока;

      200 г сливочного масла.

      Рецепт приготовления шоколадной пасты с молоком и какао

      В кастрюле смешайте сахар, какао-порошок и муку. Помешивая, аккуратно и постепенно влейте молоко.

      Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения. Тогда уменьшите огонь и варите, пока масса не начнет густеть. Затем готовьте еще 5-7 минут.

      Постоянно помешивайте пасту, чтобы не образовались комочки.

      Снимите кастрюлю с огня и остудите массу до комнатной температуры. Добавьте размягченное масло и перемешайте до однородной консистенции.

      Такую пасту можно хранить в холодильнике не более недели.

      Смотрите видео, как приготовить шоколадную пасту для детей:

      Шоколадная паста с фундуком и сливками от Джейми Оливера

      Ингредиенты:

      40 г очищенного фундука;

      100 г сахарной пудры;

      450 г горького шоколада (минимум 70% какао);

      225 мл сливок для взбивания;

      100 г сливочного масла;

      Щепотка морской соли.

      Рецепт приготовления шоколадной пасты с фундуком и сливками от Джейми Оливера

      Слегка поджарьте орехи, чтобы они стали румяными, а потом полностью остудите их.

      Измельчите в блендере остывшие орехи и сахарную пудру до консистенции пасты. Разломайте шоколад и растопите на водяной бане.

      Аккуратно добавьте в растопленный шоколад сливки и масло и тщательно перемешайте. Затем добавьте соль и ореховую пасту, перемешайте до однородной массы.

      А эту пасту можно хранить в холодильнике не дольше двух недель.

      Белая шоколадная паста с соленым арахисом

      Ингредиенты:

      100 г белого шоколада;

      300 г соленого жареного арахиса;

      1 чайная ложка экстракта ванили или щепотка ванилина.

      Рецепт приготовления пасты из белого шоколада с соленым арахисом

      Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Блендером взбивайте орехи, шоколад и ваниль, пока масса не станет однородной.

      Храните пасту в холодильнике не дольше двух недель.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
      Источник: lifehacker
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