Как приготовить тирамису: пошаговый рецепт в фото

Тирамису – это вкусный итальянский десерт, который готовится без выпечки, но имеет насыщенный и нежный вкус.

Читайте дальше рецепт тирамису, который сочетает в себе вкус нежного сливочного крема и терпкой кофе.

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Ингредиенты

6 яиц

4 столовые ложки сахара

500 г маскарпоне

1 маленькая щепотка соли

300 мл эспрессо

30 мл кофейного ликера или коньяка

250 г печенья савоярди

2 столовые ложки какао или тертого шоколада (для украшения).

Рецепт приготовления тирамису

Помойте яйца. Это стоит сделать, поскольку во время приготовления тирамису яйца не будут термически обрабатываться.

Аккуратно отделите желтки от белков. Белки поставьте в холодильник. Добавьте в желтки сахар и разотрите смесь добела. Вы можете воспользоваться миксером, взбивая на небольшой скорости.

Отделите желтки от белков

Желтки смешайте с сахаром

Маскарпоне немного разомните и добавьте к желткам. Хорошо размешайте полученную смесь.

Маскарпоне добавьте к желткам

Извлеките из холодильника белки и взбейте с солью до образования густой пены. Чтобы проверить, готовы ли белки, надо аккуратно перевернуть емкость и при этом белки имеют останутся в миске.

Взбитую белковую массу постепенно введите в крем, осторожно перемешивая после добавления каждой ложки. Перемешивать нужно аккуратно, круговыми движениями снизу вверх, чтобы крем не потерял свою легкость. В результате должна получиться смесь, напоминающая сгущенное молоко по консистенции и цвету.

Взбитую белковую массу введите в крем

Смешайте холодное эспрессо с ликером или коньяком.

Смешайте эспрессо с ликером

Каждое печенье опустите в кофейную смесь на 2 секунды и разложите в форму, выкладывая первый слой десерта. На слой савоярди выложите половину крема и распределите по всей форме.

Печенье опустите в кофейную смесь

На слой печенья выложите половину крема

Сверху положите второй слой печенья, пропитанного кофе и накройте его остатками сливочного крема.

Поставьте тирамису в холодильник на 8-10 часов. Столько времени нужно, чтобы крем полностью загустел.

Поставьте тирамису в холодильник

Перед подачей посыпьте десерт какао или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!