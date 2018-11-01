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      Как приготовить тыквенную запеканку с сыром: рецепт блюда

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      Тыквенная запеканка с сыром творогом: как приготовить, рецепт
      Тыквенная запеканка с сыром творогом: как приготовить, рецепт / iskysstvoetiketa.com

      Тыква – один из самых полезных плодов, который стоит потреблять осенью. Он не только помогает урегулировать пищеварительный тракт организма, но и прекрасно подходит к различным блюдам.

      Самое сложное уговорить попробовать овощ детей. Однако украинские мамы убедились: если тыкву добавить к сладкому блюду – дети охотно попробует его.

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      Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться рецептом тыквенной запеканки с творогом, которая непременно понравится детям.

      Тыквенная запеканка с сыром: рецепт приготовления

      Ингредиенты:
      500 г тыквы;
      400 г сыра (творога)
      4 ст. л. манки;
      молоко;
      2 яйца;
      100 г масло;
      5 ст. сахара, ванильный сахар, щепотка соли.

      Очистите тыкву от кожуры и семян. Измельчите её и протушить на небольшом огне до полной готовности (около 20 минут). Сделайте из тыквы пюре.

      Сварите манку на молоке. Добавьте в кашу сливочное масло. В другом сосуде перетрите творог, чтобы не было комочков. Блогеры советуют это делать через сито. К творожной массе добавьте теплую (не горячую) манную кашу и тыквенное пюре.

      Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Перемешайте их с полученной творожно-тыквенной массой. Выложите все в смазанную маслом форму и выпекайте запеканку в течение 30-40 минут в разогретой духовке до 200 градусов.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
      Источник: 24 канал
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