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Вкусное варенье из черешни: 3 простых рецепта приготовления

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Варенье из черешни: 3 простых рецепта приготовления
Варенье из черешни: 3 простых рецепта приготовления / Фото из открытых источников

Варенье из черешни (особенно зимой) – это невероятно вкусный десерт! Его можно подавать как отдельное блюдо, или же использовать в качестве начинки для разной выпечки. Обязательно попробуйте эти рецепты варенья из черешни и ваша зима сразу станет вкуснее!

Рецепты варенья из черешни могут быть разными – с косточками, без, с лимоном и даже с алкоголем! Но в любом случае варенье из черешни содержит в себе много витаминов и полезных веществ, которые необходимы организму в период сильных зимних морозов. Поэтому не игнорируйте этот вкусный десерт, который к тому же – очень легко приготовить!

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Рецепт варенья из черешни без косточек


Рецепт варенья из черешни без косточек

Компоненты:

Черешня – 1 кг;

Вода – 200 мл;

Сахар – 1,2 кг.

Рецепт приготовления варенья из черешни без косточек:

1. Насыпьте сахар в сухую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения, периодически помешивая.

2. Когда сахар растворится, добавьте ягоды.

3. После того, как варенье из черешни закипит, сразу же снимите его с плиты и дайте настояться 12 часов.

4. По истечении времени снова поставьте на огонь варенье, доведите до кипения, а затем охладите до комнатной температуры.

5. Повторите предыдущий шаг 3-5 раз до желаемой консистенции.

6. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закатайте их.

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Рецепт варенья из черешни с косточками


Рецепт варенья из черешни с косточками

Компоненты:

Черешня – 1 кг;

Вода – стакан;

Сахар – 1 кг.

Ванильный сахар – 5 г;

Лимонная кислота – 1 грамм.

Рецепт приготовления варенья из черешни с косточками:

1. Очистите черешню от плодоножек и промойте ягоды, дайте воде стечь и выложите черешню в эмалированную кастрюлю.

2. Залейте ягоды кипящим сахарным сиропом и варите в два подхода с перерывом между варкой по 5 часов.

3. К концу второй варки добавьте в варенье лимонную кислоту и ванильный сахар.

4. Пока варенье еще горячее, расфасуйте его в сухие стерильные банки, накройте крышками и закатайте.

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​Рецепт варенья из черешни и с лимоном


Рецепт варенья из черешни и с лимоном

Компоненты:

Белая черешня – 1 кг;

Сахар – 1 кг;

Вода – 250 мл;

1 лимон;

Коньяк – 100 мл.

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Рецепт приготовления варенья из черешни и с лимоном:

1. Вымойте и обсушите ягоды, удалите косточки. Положите черешни в миску и сбрызните их коньяком. Оставьте настаиваться на час.

2. Залейте сахар водой и сварите сироп. В кипящий сироп добавьте ягоды, проварите 1 минуту и затем снимите с огня. Оставьте на 24 часа настаиваться.

3. Поставьте варенье на огонь и доведите его до кипения. Добавьте нарезанный ломтиками лимон и варите около 5 минут. Опять оставьте настаиваться на 24 часа.

4. Поставьте варенье на огонь и проварите 15 минут постоянно помешивая. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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