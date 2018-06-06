Вкусное варенье из черешни: 3 простых рецепта приготовления
Варенье из черешни (особенно зимой) – это невероятно вкусный десерт! Его можно подавать как отдельное блюдо, или же использовать в качестве начинки для разной выпечки. Обязательно попробуйте эти рецепты варенья из черешни и ваша зима сразу станет вкуснее!
Рецепты варенья из черешни могут быть разными – с косточками, без, с лимоном и даже с алкоголем! Но в любом случае варенье из черешни содержит в себе много витаминов и полезных веществ, которые необходимы организму в период сильных зимних морозов. Поэтому не игнорируйте этот вкусный десерт, который к тому же – очень легко приготовить!
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Рецепт варенья из черешни без косточек
Рецепт варенья из черешни без косточек
Компоненты:
Черешня – 1 кг;
Вода – 200 мл;
Сахар – 1,2 кг.
Рецепт приготовления варенья из черешни без косточек:
1. Насыпьте сахар в сухую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения, периодически помешивая.
2. Когда сахар растворится, добавьте ягоды.
3. После того, как варенье из черешни закипит, сразу же снимите его с плиты и дайте настояться 12 часов.
4. По истечении времени снова поставьте на огонь варенье, доведите до кипения, а затем охладите до комнатной температуры.
5. Повторите предыдущий шаг 3-5 раз до желаемой консистенции.
6. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закатайте их.
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Рецепт варенья из черешни с косточками
Рецепт варенья из черешни с косточками
Компоненты:
Черешня – 1 кг;
Вода – стакан;
Сахар – 1 кг.
Ванильный сахар – 5 г;
Лимонная кислота – 1 грамм.
Рецепт приготовления варенья из черешни с косточками:
1. Очистите черешню от плодоножек и промойте ягоды, дайте воде стечь и выложите черешню в эмалированную кастрюлю.
2. Залейте ягоды кипящим сахарным сиропом и варите в два подхода с перерывом между варкой по 5 часов.
3. К концу второй варки добавьте в варенье лимонную кислоту и ванильный сахар.
4. Пока варенье еще горячее, расфасуйте его в сухие стерильные банки, накройте крышками и закатайте.
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Рецепт варенья из черешни и с лимоном
Рецепт варенья из черешни и с лимоном
Компоненты:
Белая черешня – 1 кг;
Сахар – 1 кг;
Вода – 250 мл;
1 лимон;
Коньяк – 100 мл.
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Рецепт приготовления варенья из черешни и с лимоном:
1. Вымойте и обсушите ягоды, удалите косточки. Положите черешни в миску и сбрызните их коньяком. Оставьте настаиваться на час.
2. Залейте сахар водой и сварите сироп. В кипящий сироп добавьте ягоды, проварите 1 минуту и затем снимите с огня. Оставьте на 24 часа настаиваться.
3. Поставьте варенье на огонь и доведите его до кипения. Добавьте нарезанный ломтиками лимон и варите около 5 минут. Опять оставьте настаиваться на 24 часа.
4. Поставьте варенье на огонь и проварите 15 минут постоянно помешивая. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
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