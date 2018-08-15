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Как приготовить вкусный кофе дома: главные секреты

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Как приготовить вкусный кофе дома
Как приготовить вкусный кофе дома / offeecorner.com

Часто приготовленный дома кофе не такой вкусный, как в кофейне. Поэтому мы выяснили, как выбрать качественный кофе и правильно заварить напиток в домашних условиях, чтобы он не потерял ни капли вкуса и аромата.

В интервью 24 каналу соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко раскрыл секреты приготовления хорошего кофе дома.

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Место покупки кофе

По его словам, нужно отойти от покупки кофе в супермаркетах. Покупать его лучше в локальных обжарщиков, сейчас их – масса.

Подробное описание кофе

Нужно внимательно смотреть на упаковку кофе – там должно быть описание того кофе, который мы будем пить.

Страна происхождения, дата обжарки, высота произрастания, сорт кофе, степень обжарки, обжарка под определенный метод обжарки и вкусовой профиль – все это должно быть написано. Когда на упаковке просто пишут "100% арабика" – это плохо,
– сказал он.

Читайте описание, которое указано на упаковке кофе

Дата обжарки

Нужно обратить внимание на дату обжарки. Идеально, когда этот срок – не больше месяца.

Кофе постоянно дегазируется – выделяет углекислый газ. Обратный клапан на упаковке выпускает этот углекислый газ и не позволяет попадать внутрь воздуху, чтобы окисление кофе было не таким интенсивным. Но все равно углекислый газ испаряется, забирая с собой все молекулы вкуса и аромата,
– подчеркнул эксперт.

Запивайте кофе водой

Также, по его словам, кофе нужно запивать водой. "Перед употреблением кофе – чтобы омыть вкусовые рецепторы и лучше раскрылся вкус кофе. Это особенно актуально для курильщиков. После употребления кофе – чтобы пополнить баланс жидкости в организме", – пояснил Шевченко.

Владимир Шевченко рассказал, как приготовить хороший кофе дома / Фото: 24 канал

Позаботьтесь о устройства для заваривания кофе

Кроме того, важно купить домой какие-то устройства для заваривания кофе. Как минимум – турку. "Отказаться от автоматических кнопочных кофеварок – когда нажал кнопочку – и тебе якобы выдало эспрессо. Ручным методом заваривания ты получишь намного более качественный напиток, чем в этих машинках. Они оправданы только если человек тащится от капучино, но не имеет возможности обзавестись профессиональными устройствами для его приготовления. Если пьешь черный кофе – есть множество способов сварить дома вкусный кофе без них. Самое простое – это турка и гейзер", – рассказал он.

Больше читайте в полной версии интервью: Соучредитель Veterano Coffee: Украинцы научились понимать, что завтра может и не быть

 

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание Рецепты напитков – рецепты приготовления летних напитков Food and Drinks
Источник: 24 канал
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