Как приготовить вкусный кофе дома: главные секреты
Часто приготовленный дома кофе не такой вкусный, как в кофейне. Поэтому мы выяснили, как выбрать качественный кофе и правильно заварить напиток в домашних условиях, чтобы он не потерял ни капли вкуса и аромата.
В интервью 24 каналу соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко раскрыл секреты приготовления хорошего кофе дома.
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Место покупки кофе
По его словам, нужно отойти от покупки кофе в супермаркетах. Покупать его лучше в локальных обжарщиков, сейчас их – масса.
Подробное описание кофе
Нужно внимательно смотреть на упаковку кофе – там должно быть описание того кофе, который мы будем пить.
Страна происхождения, дата обжарки, высота произрастания, сорт кофе, степень обжарки, обжарка под определенный метод обжарки и вкусовой профиль – все это должно быть написано. Когда на упаковке просто пишут "100% арабика" – это плохо,
– сказал он.
Читайте описание, которое указано на упаковке кофе
Дата обжарки
Нужно обратить внимание на дату обжарки. Идеально, когда этот срок – не больше месяца.
Кофе постоянно дегазируется – выделяет углекислый газ. Обратный клапан на упаковке выпускает этот углекислый газ и не позволяет попадать внутрь воздуху, чтобы окисление кофе было не таким интенсивным. Но все равно углекислый газ испаряется, забирая с собой все молекулы вкуса и аромата,
– подчеркнул эксперт.
Запивайте кофе водой
Также, по его словам, кофе нужно запивать водой. "Перед употреблением кофе – чтобы омыть вкусовые рецепторы и лучше раскрылся вкус кофе. Это особенно актуально для курильщиков. После употребления кофе – чтобы пополнить баланс жидкости в организме", – пояснил Шевченко.
Владимир Шевченко рассказал, как приготовить хороший кофе дома / Фото: 24 канал
Позаботьтесь о устройства для заваривания кофе
Кроме того, важно купить домой какие-то устройства для заваривания кофе. Как минимум – турку. "Отказаться от автоматических кнопочных кофеварок – когда нажал кнопочку – и тебе якобы выдало эспрессо. Ручным методом заваривания ты получишь намного более качественный напиток, чем в этих машинках. Они оправданы только если человек тащится от капучино, но не имеет возможности обзавестись профессиональными устройствами для его приготовления. Если пьешь черный кофе – есть множество способов сварить дома вкусный кофе без них. Самое простое – это турка и гейзер", – рассказал он.
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