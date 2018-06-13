Как приготовить вкусный молочный коктейль: простой рецепт

Летом очень хочется употреблять прохладные и вкусные напитки. Для этого идеально подходит молочный коктейль, который тонизирует и освежает, а еще является очень полезным.

Молочный коктейль – любимый напиток как детворы, так и взрослых. Он идеально подходит в жаркий день. Кроме этого, молоко, которое есть в составе напитка, насыщает организм лактозой и полезными ферментами, которые помогают наладить процесс пищеварения в организме.

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Рецепт молочного коктейля очень прост. Если у хозяйки на кухне есть миксер или блендер, напиток можно сделать за считанные минуты.



Рецепт приготовления молочного коктейля дома

Ингредиенты: 200 мл пастеризованного молока, 100 г мороженого пломбир, 1 ч. л. сахара.

Как приготовить молочный коктейль дома

Перед тем, как начать взбивать молоко, поставьте его на 10 минут в холодильник. Продукт должен быть холодный во время приготовления напитка. Мороженое же, наоборот, стоит вытащить из морозильной камеры, чтобы оно было мягким.

В блендере смешайте молоко и мороженое. К смеси добавьте сахар, взбивая все в течение нескольких минут (до появления пенки). После этого вылейте напиток в стакан. При желании добавьте поверх напитка взбитые сливки.

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Если ребенок или взрослый не любит вкуса молочных продуктов, к напитку можно добавить клубники или шоколада. Для этого очищенные ягоды измельчите в блендере, после чего добавьте молоко и мороженое. Все взбивайте до появления густой пены.

Кроме этого, к молочному коктейлю можно добавить специальные сиропы с любимыми вкусами, или даже растворимый кофе. Блогеры не советуют использовать молоко, которое залежались на полке холодильника, а отдать предпочтение свежему продукту.