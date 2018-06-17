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Как приготовить вкусный пирог с вишней: простой рецепт выпечки

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Как приготовить вкусный пирог с вишней: простой рецепт выпечки
Как приготовить вкусный пирог с вишней: простой рецепт выпечки / smakplus.com

Душистая сладкая выпечка – это блюдо является любимым для сладкоежек. Среди большого разнообразия рецептов главное место занимает пирог из вишни, который придется по вкусу как детям, так и взрослым.

Даже в жаркие дни хочется съесть чего-нибудь сладкого. Особенно, детям. Поэтому хозяйки стараются удивить своих родных душистой выпечкой с сезонными ягодами или фруктами, ища необычные рецепты. Идеально к семейному застолью подойдет душистый пирог с вишней, который сможет приготовить даже дебютант в выпечке.

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Ингредиенты: 1 яйцо, 200 г сахара, 250 г кефира, 1 ч.л. соды, 400 г муки пшеничной, 700 г вишен, сахарная пудра, ванилин.

Как приготовить пирог с вишней:

Сначала очистите вишни от косточек. Поместите их в сито, чтобы начинка пирога ни была чрезмерно влажной.

Для приготовления теста разотрите яйцо с сахаром. Нужно это делать до побеления цвета. В отдельной посуде смешайте кефир с содой до полного растворения порошка. После этого добавьте смесь к яйцу и хорошо перемешайте.

По словам кулинарных блоггеров, любое тесто гармонично сочетается с ванильным сахаром. Поэтому они советуют добавить к полученной массе четверть чайной ложки ванилина, после чего постепенно всыпать муку. Тесто тщательно перемешайте до однородной массы.

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В смазанную маслом форму вылейте все тесто и равномерно распределите его. Отметим, что ингредиенты рецепта рассчитаны на сосуд для запекания диаметром 28 – 30 см. Выложите вишню на тесто и аккуратно ложкой или пальцем окуните их внутрь пирога. Выпекайте все при температуре 180 градусов в течение 40 минут. После охлаждения посыпьте пирог сахарной пудрой.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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