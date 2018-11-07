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      Как приготовить запеченную куриную грудку с брокколи: рецепт душистого блюда

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      Куриное филе запеченное с брокколи
      Куриное филе запеченное с брокколи / happyhealthymama.com

      Запеченное куриное филе с брокколи может стать отличной альтернативой, если все привычные блюда из мяса надоели однообразием. Вкуснее всего блюдо будет с рисом.

      Каждая хозяйка к традиционному рецепту добавляет свои любимые компоненты, поэтому в сети есть немало примеров, как замариновать куриное филе перед приготовлением. Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться одним из них.

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      Как запечь куриное филе с брокколи: рецепт

      Ингредиенты:
      1 куриное филе;
      300 г брокколи;
      150 мл йогурта;
      1 ст. л. соєвого соуса;
      1 ст. л. лимонного сока;
      2 ст. л. подсолнечного масла;
      специи, имбирь, перець чили. 

      Начните приготовление блюда из маринада. Для этого в сосуде смешайте масло, потертый ломтик имбиря, измельченный перец чили (треть от небольшого стручка), соевый соус и лимонный сок. В жидкость добавьте щепотку соли и перца. Все тщательно перемешайте.

      Вымытое и порезанное кубиками куриное филе замочите в маринаде на 15 минут. После этого мясо выложите на фольгу. залейте его маринадом, поверх которого кусками выложите брокколи.

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      Выпекайте все в течение 20 минут при 180 градусах. За 5 минут до готовности раскройте фольгу, чтобы кусочки куриного филе стали румяными. Стоит отметить, что многие блогеры рекомендуют не нарезать куриное филе, а запекать грудкой. В любом случае блюдо непременно прийдется по вкусу даже привередливым гурманам.

      Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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