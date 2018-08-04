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Как приготовить зефир: рецепты приготовления в домашних условиях

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Как приготовить зефир: классический рецепт в домашних условиях
Как приготовить зефир: классический рецепт в домашних условиях / 24 канал

Зефир – невероятно вкусная сладость! Существует два основных рецепта приготовления эфира – на основе фруктового пюре и на основе сахара. Первый вариант, конечно, значительно полезнее для здоровья фигуры.

Выбор зефира разных сортов и вкусов на полках магазинов огромный, но мы никогда не можем знать, из чего именно этот зефир приготовлен. Особенно это опасно, если им лакомятся дети. Но приготовить зефир можно в домашних условиях – рецепты очень простые, а ингредиенты доступны каждому.

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Классический рецепт зефира

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Рецепт приготовления зефира в домашних условиях

Ингредиенты:
- желатин – 60 г;
- сахар – 1 кг;
- лимонная кислота – 1 ч. л.;
- сода 0,5 ч. л.

Рецепт приготовления зефира в домашних условиях:

1. Сначала нужно приготовить сироп – в кастрюлю выложите сахар и залейте его стаканом холодной воды. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая.

2. Замочите желатин так, как указано на упаковке. Как сироп закипит – снимите его с огня и добавьте желатин, при этом мешайте смесь до полного растворения желатина.

3. После растворения желатина взбейте смесь миксером на средней скорости. Взбивайте 5 минут, сделайте перерыв на 1-2 минуты, и еще раз взбивайте 5 минут.

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Качество зефира зависит от времени взбивания зефирной массы

4. Добавьте в смесь лимонную кислоту, соду и взбивайте еще в течение 10 минут. Далее дайте зефирной массе настояться в течение 20 минут.

5. Возьмите несколько деревянных досок и слегка смочите их водой. После этого выложите на них зефирную массу в виде зефира (лучше всего это делать с помощью кондитерского мешка). Но можно и просто выложить в виде небольших лепешек. После полного остывания снимите зефир с досок с помощью ножа.

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Рецепт зефира на фруктовой основе

Як приготувати зефір: рецепт приготування в домашніх умовах
Рецепт приготовления зефира на фруктовой основе

Ингредиенты:
- 200 г яблочного пюре (сначала яблока нужно запечь, а потом измельчить в пюре);
- 400 г сахара;
- 1 яичный белок;
- 80 мл воды;
- 4 г агар-агара.

Рецепт приготовления зефира на фруктовой основе:

1. Для яблочного пюре: разрежьте яблоки пополам, удалите серединку, запеките в духовке. Очистите яблоки от кожуры, перебейте блендером или перетрите через сито до состояния пюре. Добавьте в пюре половину сахара, хорошо перемешайте и дайте полностью остыть.

2. Взбейте белок миксером до пышной массы. Добавьте белковую массу в яблочное пюре и хорошо перемешайте.

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3. В кастрюле смешайте воду и агар-агар и доведите до кипения. Добавьте вторую половину сахара, хорошо перемешайте, и готовьте на среднем огне до полного растворения сахара.

4. Снимите сироп с огня и влейте небольшим порциями во фруктовую основу, постоянно помешивая. Масса должна увеличить в объеме и загустеть. После заливки сиропа – взбивайте массу миксером еще 5-7 минут.

5. Выложите зефирки на деревянные дощечки, смоченные водой. Оставьте застывать на ночь.

Секреты приготовления зефира:

– если вы хотите приготовить яблочный зефир, то пюре должно быть густым. Лучше всего использовать яблоки сорта "антоновка";

– в зависимости от рецепта зефир застывает от 1 до 5 часов при комнатной температуре. Затем зефир необходимо подсушить (опять же при комнатной температуре) еще около суток. Так образуется тонкая корочка;

– чтобы зефир держал форму, масса должна быть хорошо взбита, как обычный белковый крем. Это займет у вас больше времени, но результат того стоит!

Теги: LifeStyle Новости Украины Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: 24 Канал
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