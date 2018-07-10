Как принц Гарри и Меган Маркл лично поблагодарили за поздравления со свадьбой: фотофакт

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить американские традиции и поблагодарить чиновников, которые приветствовали их в день свадьбы. Для каждого герцоги приготовили милые открытки, которые разослали в разные страны мира.

Прошло менее 2 месяца после королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, а событие до сих пор обсуждается общественностью и журналистами. Так, в сеть попали снимки очаровательных открыток, которые молодожены отправили в благодарность за поздравления с долгожданным событием. Об этом сообщает People.

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Герцог и герцогиня Сассекские были поражены невероятно добрыми открытками и письмами, которые они получили по случаю их свадьбы, и очень тронуты тем, что вы их написали. Вы проявили большую заботу. Ее Величество, которая шлет вам свои наилучшие пожелания, высоко это оценила,

– говорится в открытке.

Слова благодарности пара напечатала на знаменитом снимке со дня церемонии венчания. Фотография, сделанная фотографом Алексом Любомирски, стала одним из самых популярных снимков королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На конверте открытки также виден символ Кенсингтонского дворца.

Допис, поширений Royal Letters (@lettersroyal) 5 Лип 2018 р. о 5:58 PDT

Напомним, что 19 мая в Виндзорском дворце состоялось венчание принца Гарри и Меган Маркл. Миллионы поклонников королевской семьи следили за свадьбой влюбленной пары, а высокопоставленные гости стали очевидцами роскошной церемонии. После церковного обряда принц Гарри и Меган Маркл отправились на праздничный обед, где новоиспеченные супруги получили свои подарки. Самым почетным из них было предоставление паре титула герцогов Сассекских. В то же время Меган Маркл получила свой семейный герб от королевы Елизаветы II. А вот от обычных подарков пара заранее отказалась, попросив гостей внести пожертвование в благотворительные фонды.