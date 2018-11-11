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      Как принцесса: актриса Натали Портман засветила роскошное платье на кинофестивале

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      Натали Портман на AFI Fest
      Натали Портман на AFI Fest / Entertainment Tonight

      Голливудская актриса Натали Портман поразила участников кинофестиваля AFI Fest элегантным нарядом. Платье напоминало образ принцессы из мультфильмов киностудии Disney.

      В Калифорнии с 8 до 15 ноября проходит один из известных фестивалей кино – AFI Fest. Ежегодно его организуют представители Американского института кинематографии, которые приглашают на мероприятие самых успешных голливудских звезд и режиссеров.

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      Второй день фестиваля отметился громкой премьерой – в Голливуде презентовали фильм "Голос люкс". Не пропустила мероприятие и главная актриса фильма – 38-летняя Натали Портман, появление которой потрясло журналистов.

      На красную дорожку звезда вышла в роскошном вечернем платье от Christian Dior. Элегантный и очень эффектный наряд вошел в последнюю коллекцию дизайнеров. Свой образ Натали Портман дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

       

       

       

       

       

      К слову, киноленту "Голос люкс" впервые презентовали во время Венецианского кинофестиваля. По сюжету, Селеста, которую сыграла Натали Портман, и ее сестра Элеонора (Стейси Мартин) в подростковом возрасте переживают трагедию – в их школе один из одноклассников устроил массовое убийство. После пережитого девушки написали песню, которая стала билетом в мир шоу-бизнеса. На протяжении нескольких лет они успешно строят свою карьеру, однако призраки прошлого всегда напоминают о себе.

      Смотрите трейлер к фильму "Голос люкс" (видео):

       

      Теги: LifeStyle Фестивали Натали Портман Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
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