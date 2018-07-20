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Как принцесса Евгения скопировала стиль Меган Маркл: фото

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Принцесса Евгения и Меган Маркл
Принцесса Евгения и Меган Маркл

Принцесса Евгения также посетила выставку, посвященную Нельсону Манделе, которую ранее посетили герцог и герцогиня Сассекские.

Евгения Йоркская выбрала платье Osman насыщенного зеленого цвета стоимостью 900 долларов, которое она дополнила туфлями Aquazzura за 700 долларов.

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Принцесса Евгения

Как пишет Daily Mail, это та же обувь, которая была на Меган Маркл в день объявления о ее помолвке с принцем Гарри.

Добавим, тогда образ Меган раскритиковали, поскольку туфли были заметно велики. Однако герцогиня намеренно одевает обувь большего размера, чтобы ноги не уставали от каблуков.


Меган Маркл и принц Гарри в день объявления о помолвке

 

Туфли Меган от Aquazzura

Туфли от Aquazzura

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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