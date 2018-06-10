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Как природа охватила заброшенный поселок в Китае: невероятные фото

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Фотограф AFP Йоханнес Ейсел наткнулся на заброшенный поселок в Китае, где остались жить всего несколько человек. С годами все дома отвоевала природа, покрыв их густой зеленью.

Об этом сообщает ВВС.

Колоритный Хаутаувань, который расположен на китайском острове Шенгшан, превратился в поселок-призрак. Когда населенный пункт был одним из поставщиков рыбы, а в поселке жили более 2 тысяч рыбаков с семьями.

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Однако из-за удаленности острова от материковой части Китая страдало качество образования. Кроме этого, возникали проблемы с поставкой продуктов. Постепенно люди отказывались от жизни в Хаутаувані, переселяясь в другие города страны. До 1994 года здесь остались всего несколько человек, которые не хотели изменять населенный пункт.

Со временем природа заполонила остров, а более 500 домов покрылись густым слоем зелени. Поселок-призрак приобрел значительную популярность среди туристов, ведь редко выпадает случай увидеть такой населенный пункт на собственные глаза. Не обошел вниманием остров и Йоханнес Ейсел, который создал невероятные фото.

Теги: Фотоновости LifeStyle Китай Путешествия
Источник: 24 Канал
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