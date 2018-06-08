"Как приручить дракона 3": сеть покоряет первый трейлер мультфильма

Долгожданный трейлер третьей части популярного мультфильма "Как приручить дракона" уже появился в сети. Сюжет киноновинки поразил сторонников романтической историей и боевыми приключениями главных героев.

Киностудия DreamWorks Animation превзошла все возможные ожидания от трилогии "Как приручить дракона". Сеть ошеломил дебютный трейлер последней части серии мультфильмов.

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Согласно первому анонсу, уже взрослый Иккинг и его дракон Беззубик становятся вождями своего острова. Очаровательная и воинственная Астрид помогает мужу руководить и принимать правильные решения. И, казалось бы, жизнь на острове наладилась, пока главные герои не наткнулись на белого дракона из рода "Ночной фурии". Беззубик, который считался последним драконом этого вида, с первых минут влюбляется в "блондинку" и пытается покорить ее сердце.

Наряду с романтичной историей остров оказывается под угрозой уничтожения. Поэтому главные герои должны одолеть врагов и пройти немалые трудности в отношениях.

Известно, что премьера мульфильма "Как приручить дракона 3" запланирована на февраль 2019 года.

Мультфильм Как приручить дракона 3 – трейлер 2018 – смотреть видео: