Как притупить чувство голода: интересные способы

Быть в форме – это не только модно, но и полезно. И голодание может принести негативные последствия для организма.

Потому, чтобы отказаться от голодания, необходимо притупить чувство голода, пишет tocka.net.

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Вот несколько интересных способов

1. Многоразовое питание

Попробуйте есть небольшими порциями, это поможет перебить аппетит – до 5-6 раз в день. Чувство насыщения приходит, а желудок не растягивается.

2. Выбирайте небольшую посуду

Этот психологический маневр заключается в том, чтобы мозг начал думать, что маленькой порцией еды (маленькая тарелка полностью заполнена) человек насытится.

3. Перед сном выпейте несладкий напиток

Это может быть чай, узвар, травяной отвар или же просто обычная вода. И добавьте в этот напиток лимонный сок.

4. Используйте правильные цвета

Оранжевый и красный разжигают аппетит, а зеленый и голубой притупляют его. Поэтому учтите это при планировании дизайна комнат.



Зеленый и голубой цвета притупляют аппетит

5. Выбирайте правильные запахи

Да, некоторые запахи и вправду могут обмануть аппетит. Это, в частности, корица, ваниль, кофе.

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