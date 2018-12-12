18:36
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Как притупить чувство голода: интересные способы

      117 Читати новину українською
      Как притупить чувство голода
      Как притупить чувство голода / metro.co.uk

      Быть в форме – это не только модно, но и полезно. И голодание может принести негативные последствия для организма.

      Потому, чтобы отказаться от голодания, необходимо притупить чувство голода, пишет tocka.net.

      Читайте также: Популярный напиток может защитить мозг от старения

      Вот несколько интересных способов

      1. Многоразовое питание

      Попробуйте есть небольшими порциями, это поможет перебить аппетит – до 5-6 раз в день. Чувство насыщения приходит, а желудок не растягивается.

      via GIPHY

      2. Выбирайте небольшую посуду

      Этот психологический маневр заключается в том, чтобы мозг начал думать, что маленькой порцией еды (маленькая тарелка полностью заполнена) человек насытится.

      3. Перед сном выпейте несладкий напиток

      Это может быть чай, узвар, травяной отвар или же просто обычная вода. И добавьте в этот напиток лимонный сок.

      4. Используйте правильные цвета

      Оранжевый и красный разжигают аппетит, а зеленый и голубой притупляют его. Поэтому учтите это при планировании дизайна комнат.

      Зелений й блакитний кольори притуплюють апетит
      Зеленый и голубой цвета притупляют аппетит

      5. Выбирайте правильные запахи

      Да, некоторые запахи и вправду могут обмануть аппетит. Это, в частности, корица, ваниль, кофе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      сегодня , 18:00 Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      Ірина Вихрущ 51
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сегодня , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 644
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сегодня , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 924
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сегодня , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1334
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1089
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук