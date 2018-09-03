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Как притупить физическую боль: неожиданный способ

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Как притупить физическую боль
Как притупить физическую боль / zsz.pp.ua

В результате необычного эксперимента исследователи выяснили, как можно избавиться от незначительной физической боли.

Опыт проводили американские ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В эксперименте приняли участие 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. Влюбленные просто сидели рядом, находились в разных комнатах или держались за руки. Все это время ученые следили за мозговой активностью партнеров.

На следующем этапе те же задания выполнялись с одним изменением – на руку женщины влияли нагревом, который вызвал легкую физическую боль.

Тримання за руки дає партнерам відчуття безпеки

Держание за руки дает партнерам чувство безопасности

Выяснилось, что когда партнеры держались за руки, синхронизация мозговых волн достигала максимума.

При этом болевые ощущения в руке женщины притуплялись. По мнению ученых, это обусловлено тем, что в момент прикосновения партнера человек чувствует себя безопаснее.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Психология Здоровье Лечение Советы
Источник: 24 Канал
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