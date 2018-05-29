Как приучить ребенка к здоровому питанию: советы

Пищевые привычки являются результатом кропотливого обучения. И своего ребенка можно привлечь не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием.

Об этом рассказала биолог Дария Прокопик, передает пресс-служба Минздрава.



Ешьте вместе с детьми и без телевизора



Дети, которые питаются вместе со своей семьей, имеют меньшие риски набрать лишний вес. А просмотр телевизора во время приема пищи может стимулировать детей выбирать менее полезные продукты. И именно из-за просмотра телевизора дети часто переедают.

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Приучайте к разнообразию



Чтобы привыкнуть к новым продуктам, детям иногда нужно попробовать их 7-12 раз. Не стоит заставлять детей есть что-то конкретное. Достаточно того, чтобы те же овощи всегда были доступны, и дети видели, что вы сами это едите.

Приучайте детей к разнообразию фруктов, овощей и блюд

Режим – "наше все"

Установите регулярный режим питания – завтрак, обед, ужин и перекусы.

Еда – не взятка

Не используйте пищу в качестве награды или наказания. В частности, не стоит давать мороженое за то, что ребенок съел брокколи. Такие "взятки" не способствуют здоровым пищевым привычкам.

Питьевой режим

Следите, чтобы ребенок пил достаточно воды. К слову, еду запивать можно и нужно. Употребление воды во время еды помогает пищеварению и предотвращает обезвоживание и запоры.

Рекомендации относительно питьевого режима для детей:

- дети от 1-4 лет – от 2-4 стаканов

- дети 4-8 лет – 5 стаканов

- дети 9 -13 лет – 7-8 стаканов

- 14 и более – от 8 до 11 стаканов

Следите, чтобы ребенок пил достаточно воды

Ограничивайте вредное



Ограничивайте в рационе большое количество калорий, жира, сахара и соли (сладости, чипсы, сладкие газированные напитки и т.д.) – такие продукты приучают детей к сильно выраженным искусственным вкусам. Лучше найти альтернативу – свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и смузи.



Будьте примером



Дети всему учатся у родителей. Если хотите, чтобы ребенок употреблял здоровую пищу, то и сами должны так питаться.