Как приучить ребенка пить воду: ценные советы от Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, что нужно сделать родителям, чтобы дети пили больше воды.

Об этом она отметила в Facebook.

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Родителям необходимо время от времени предлагать младенцам от 8 месяцев пить воду. Старшим детям нужно давать бутылку воды с собой. Необходимо также предлагать воду во время приема пищи.

Родителям нужно следить, чтобы ребенок пил достаточное количество воды во время игр. Пусть ребенок выберет себе емкость для воды, можно цветную.

Добавляйте к воде несколько кусочков фруктов.

Супрун добавила, что лучший способ, чтобы приучить ребенка пить больше воды – это показать на собственном примере.



К слову, Министерство здравоохранения предостерегает, что хотя длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивает возникновение рака кожи, не стоит отказываться от солнца.