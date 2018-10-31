Как привлечь деньги: народные приметы и верования

Деньги просто так к рукам не даются. Ибо это вам не какие-то бумажки, а ценные и довольно капризные существа. Однако их тоже можно приманить!

Во-первых, надо знать их характер, а во-вторых – соблюдать определенные правила. Конечно, скептики заметят: чтобы иметь деньги, нужно много работать, а не играть в детские игры. Оно-то может и так. Но часто о ком-то говорят: деньги к нему просто липнут, что-то знает... Что это такое? Попробуем разобраться. Недаром же человечество насобирало уйму всяческих советов-примет-правил.

Читайте также: Топ-9 фраз для родителей, которые сделают ребенка послушным

Что любят деньги?

Первое известное правило: деньги любят тишину. В народе говорят: считай деньги тихо – не будешь знать беды. Все логично – восхваление состоянием очень часто вызывает чужую зависть, а она деньгам – никакая не подруга. И чтобы зависть и негативная энергия в доме не задерживались, после посиделок вытряхните скатерть на улицу – пусть идут по ветру.

Еще деньги очень любят чистые окна и обувь в доме. И собственно, они вообще любят чистоту. Давно не убирали дом? Не медлите! Но мыть и убирать в доме нужно только днем – чтобы не вымести или не вымыть из дома деньги.

Только не забывайте: чтобы вы ни делали, старайтесь сохранять хорошее позитивное настроение – говорят, деньги любят "цепляться" именно к таким людям, еще и удачу с собой приводят.

А теперь посмотрите-ка в свой кошелек. Это к тому, что деньги любят, когда их складывают купюрой к купюре в развернутом виде, по порядку – от меньшего к старшей. И так нужно делать всегда, после каждого вмешательства в кошелек. И никогда не оставляйте его пустым. Хоть что-то, но должно лежать, и желательно четное количество купюр.

Только пусть там не задерживаются так называемые бешеные деньги – находка, например, или выигрыш. Их надо тратить быстро и опять же в хорошем настроении. При этом желательно немного поделиться этими деньгами с кем-то, кто ну очень нуждается.

Что не любят деньги?

Когда их одалживают и отдают в понедельник. Это правило железное. Считается, что тогда всю неделю будут долги и непредвиденные расходы. И хорошо, если только неделю…

Когда их считают вечером. Лучше посчитать утром, тогда вероятность приумножения денег увеличивается в разы. Вообще, вечер, как оказалось, совершенно не подходящее время для выяснения отношений с деньгами. Не любят они его – и конец. Брать в долг, отдавать долг, покупать что-то большое – тоже не для вечера.

Но если ну никак невозможно дождаться утра, например, для возврата денег, то их обязательно нужно разменять. И в любом случае не отдавайте развернутыми – лучше перегните пополам и протяните свернутым боком вперед.

Еще они не любят, когда их кладут на стол. Да и в целом много чего, связанного со столом, они не любят: когда садятся на стол, ставят на него пустую бутылку, сметают с него крошки просто рукой или оставляют на столе мелкие монеты.

Кстати, не любят, когда сумка с кошельком стоит на земле. Или когда их дают через порог. Или стоят на пороге, когда встречают и провожают гостей.

Как вы храните ножи? Оказывается, деньги категорически не любят, когда ножи хранят лезвием кверху. Тогда хозяевам дома грозит зарабатывать только мелкие деньги.

Немного неожиданно, но оказывается, не любят деньги, когда выносят сор из избы в плохую погоду. И уж совсем терпеть не могут, когда в доме свистят.

Предметы, которые завлекают деньги, и как с ними обращаться

Есть несколько особых предметов, заряженных на деньги или способных их привлечь, если вы правильно их выберете и будете содержать.

Кошелек

Прежде всего, это кошелек. Здесь без компромиссов. Большой, дорогой, красный, желательно натуральный. И помните? - никогда не пустой. Хоть несколько купюр, а в отделении для мелочи – еще и неразменная монета. Например, какая-то особенная для вас.

И еще одно правило: кошелек – для денег, поэтому фото, чеки, визитки и все остальное, что не деньги, должны из него срочно выселиться. Кстати, в выходные старайтесь спустить мелочь, чтобы не размениваться на мелочи на следующей неделе.

Веник

Да, привычный всем гаджет. Но в отличие от пылесоса, он еще и считается очень сильным оберегом. И венику уделяли внимание в народе издревле. Первейшее правило – он должен быть в доме один. По народному поверью, два веника – к безденежью. А тот один должен обязательно стоять ручкой вниз, в углу, где чисто и сухо. И сам должен быть чистым и сухим.

Испокон веков считалось, что именно под веником живет домовой, а они, как известно, любят чистоту и уют. И помогают в вопросах финансов именно тем, кто им это обеспечивает. Кстати, есть еще и правила пользования веником-оберегом. Подметать необходимо по направлению от входной двери, а не наоборот. Так вы будете приумножать достаток. Только не выметанные мусор за порог: можете лишиться и денег, и еще чего-то хорошего.

Говорят, покупать новый веник нужно на молодой месяц и обязательно при покупке загадать желание. Ну, конечно же, это связано с деньгами. А старого помощника нужно отвезти подальше от дома, где-то на природу, или закопать в землю. Только не выбрасывать на помойку.

Карп, лягушка и дракон

Если для украинцев денежный предмет – веник, то китайцы, например, советуют завести дома целый зверинец. По их приметам, деньги приманивают карп, лягушка и дракон. Живых заводить не обязательно, но создать своими руками – правило. Например, нарисовать, вышить, выпилить лобзиком или сделать макраме – неважно. Не хотите или не можете? Все-таки стоит попробовать. Говорят, действует почти гарантировано. Итак, карпов должно быть девять, дракон с жемчужиной в зубах, а жаба с монетой.

Красные трусики на люстре

И наконец-сверхсовременный способ достижения благосостояния. Наивный и смешной, но как утверждают знатоки, действенный – закинуть на люстру красные трусы. Перед этим их советуют немножко поносить и желательно, чтобы они были немаленькие. И то правда – сколько денег влезет в стринги?! Бросать желательно ногой и стоя к люстре спиной. Ну, если даже денег не заработаете, по крайней мере, сразу, то насмеетесь вволю.

Приметы о деньгах

А вот интересные приметы, связанные с деньгами.

В вопросах приумножения денег наши люди очень полагаются на звезды и Луну. Видите много звезд на небе накануне важной сделки – будет вам удача. А увидели молодую луну – скорее подержитесь за серебряную монетку или за золото, состояние приумножится. Или покажите Луне крупную купюру и не трогайте ее до следующего рождения Молодого месяца.

Вообще, во время молодой Месяца нужно думать о деньгах как можно больше и загадывать желания, связанные с деньгами. Только в тех желаниях не должно быть никакого негатива, а также неприязни к богатым людям. Кстати, ближайший Молодой зародится 7 ноября, и у вас будет неделя на приманивание денег.

Не спешите раздражаться, когда чешется левая рука. Потому что левая рука чешется к деньгам. Только в это время ее надо внутренней стороной потереть о подбородок. Чтобы примета сбылась. Кое-кто делает это даже в людных местах – выглядит смешно, но не отворачивать же удачу.

Ну, если к деньгам чешется левая рука, то логично, что и брать деньги надо левой, а давать – правой. За одним исключением: правой собирают монетки, если они посыпались из кошелька.

А когда снятся отросшие волосы или ногти – то сто процентов к прибыли. Собственно, как и наоборот. Поэтому во сне желательно не ходить в парикмахерскую.

Обыденные действия, которые приманивают деньги

Пеките пирожки с капустой

Но не просто пеките. Лучше всего делать это на пятый лунный день и в компании товарищей-друзей. При этом необходимо проговаривать: "Настриг капусты, чтобы было густо" или "Капусту нарезаю, состояние привлекаю". И при этом думать о том, как много денег принесут вам эти пироги. Пятый лунный день в ноябре приходится на 12 число, так что можно уже готовиться. И накупите побольше укропа, петрушки и еще чего-то зеленого, чтобы начинка была зеленее. Кстати, текила же тоже зеленая? Но к пирогам с капустой и в товарищеской компании лучше подойдет зубровка.

Ремонтируйте краны и опускайте крышку унитаза

Эти советы по фэншуй. Постоянно опускайте крышку унитаза и закрывайте дверь санузла. Потому что жизненная энергия, которая отвечает в том числе и за деньги, при поднятой крышке и открытых дверях не задержится в доме. Тем более, если вход в санузел находится напротив входа в сам дом. А если дома неисправные краны, которые без конца протекают, то вместе с водой будут утекать и ваши деньги. Собственно, это и не по фэншуй понятно с нынешними ценами на водоснабжение.

Посадите денежное дерево

Но посадить его мало – нужно правильно ухаживать. Здесь все связано напрямую: оно растет и хорошеет – ваши доходы умножаются. Только увидели, что начали опадать листочки – ждите ухудшения материального положения и быстро употребляйте каких-то реанимационные мероприятия. Может даже пересмотрите свое отношение к деньгам, немного попуститесь.

Когда будете сажать, положите в корни три монетки, благодаря которым дерево будет подпитываться денежной энергией. И чаще говорите с ним о деньгах, о том, что заработали и еще хотите заработать.

Общие правила

Пожалуй, самое главное из общих правил – не делать культа из денег, но и не пренебрегать ими. Все равно плохо – остаться только с деньгами в первом случае и совсем без них – во втором. Сами, может они и капризные, но любят уравновешенных, здравомыслящих и в меру щедрых людей.

Никогда не следует обманывать с деньгами. Вам передали сдачу – верните, ибо потеряете больше, чем случайно досталось.

О деньгах никогда не говорят, что их нет, они последние, живем на копейки и так далее. Не хватает наличных, купим запланированное позже, позволили себе внеплановые расходы - одним словом, не нойте, деньги этого не любят.

Чтобы начало работать следующее правило, нужны тренировки и незаурядные врожденные качества. Но оно того стоит – ведите себя так, как будто вы уже богаты. Это не про понты, а уважение к себе и чувство собственного достоинства. С деньгами или без – оно еще никому не помешало!

Читайте также: Какие комнатные растения являются самыми полезными для здоровья