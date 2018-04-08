Как продеть нитку в иголку без лишних страданий: видео
Пожалуй каждый согласится, что продеть нить в миниатюрное игольное ушко – это нелегкая дело. Но опять нас спас Twitter – пользователь Джон Бок показал простую видеоинструкцию.
На видео показано, как женщина кладет на вытянутую вдоль ладони нить иглу и двигает туда-сюда ушком. В результате нить сама оказывается в игле.
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Видео за несколько дней насобирало более 4 миллионов просмотров.
Стоит добавить, что этот способ известен мастерам по пошиву. Также есть несколько советов, как повысить его эффективность. Руки должны быть чистыми и сухими.
Источник: Daily Mail
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