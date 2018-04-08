Как продеть нитку в иголку без лишних страданий: видео

Пожалуй каждый согласится, что продеть нить в миниатюрное игольное ушко – это нелегкая дело. Но опять нас спас Twitter – пользователь Джон Бок показал простую видеоинструкцию.

На видео показано, как женщина кладет на вытянутую вдоль ладони нить иглу и двигает туда-сюда ушком. В результате нить сама оказывается в игле.

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That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY — John Bick (@JohnBick4) 2 квітня 2018 р.

Видео за несколько дней насобирало более 4 миллионов просмотров.

Стоит добавить, что этот способ известен мастерам по пошиву. Также есть несколько советов, как повысить его эффективность. Руки должны быть чистыми и сухими.