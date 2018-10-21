Как продлить жизнь: необычный способ

Ученые открыли необычный способ продлить жизнь, не используя лекарств. Они доказали, что чтение продлевает жизнь и снимает стресс.

Исследование провели специалисты Йельского университета, которые выяснили, что люди, которые читают более 30 минут в день, живут дольше, чем те, кто этого не делает, сообщает "Обозреватель".

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Их наблюдение продолжалось в течение 12 лет. В течение исследования они установили, что для того, чтобы достичь максимального результата для здоровья, читать необходимо ежедневно не менее 200 минут.

Такая привычка поможет справиться со стрессом и защитит организм от различных болезней. Например, на 40% снизится риск инфарктов и инсультов, на 68% – чувство тревоги.

Особенно чтение полезным будет для пожилых людей. Оно поможет поддерживать их мозг в тонусе и снизит риск развития деменции (приобретенного слабоумия).

К слову, если читать книгу перед сном – это поможет быстрее засыпать и лучше высыпаться.

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