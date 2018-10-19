12:48
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Как продлить жизнь пожилым людям

      154 Читати новину українською
      Как продлить жизнь пожилым людям
      Как продлить жизнь пожилым людям / pereirabarreto.sp.gov.br

      Ученые утверждают, что продолжительность жизни людей пенсионного возраста можно увеличить, если есть больше морепродуктов.

      Об этом заявили специалисты Университета Тафтса в Бостоне (США), говорится в пресс-релизе на MedcalXpress.

      С их слов, морепродукты богаты на омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые положительно влияют на продолжительность жизни пожилых людей и предотвращают риск преждевременной смерти.

      Читайте также: Почему женщины стареют медленнее мужчин: ответ специалистов

      В течение 1992-2015 лет ученые проводили исследование, в котором приняли участие 2622 человек со средним возрастом 74 года. В начале эксперимента, через 6 и 13 лет у добровольцев измеряли уровень содержания ПНЖК в крови, включая эйкозапентаеновую, докозагексаеновую, докосапентаеновую и альфа-линоленовую кислоты (большинство из этих соединений является морепродуктах, а последняя – в орехах, семечках и зеленых овощах).

      via GIPHY

      В зависимости от содержания омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в организме, добровольцы были разделены на пять групп. У 89% наблюдались возрастные хронические заболевания, включая физические и когнитивные дисфункции.

      Высокий уровень потребления эйкозапентаеновой кислоты снижал риск нездорового старения на 24%, а докосапентаеновой – на 18-21%. У других соединений эффекта не было обнаружено.

      Вывод ученых: если в старости потреблять морепродукты, то это позволит продлить жизнь. Ведь омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и других дарах моря, помогают регулировать артериальное давление, сердцебиение и сдерживать воспалительные процессы в организме.

      via GIPHY

      К слову, американские ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде установили, как нужно питаться, чтобы увеличить продолжительность жизни.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Медицина Долголетия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук