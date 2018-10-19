Как продлить жизнь пожилым людям

Ученые утверждают, что продолжительность жизни людей пенсионного возраста можно увеличить, если есть больше морепродуктов.

Об этом заявили специалисты Университета Тафтса в Бостоне (США), говорится в пресс-релизе на MedcalXpress.

С их слов, морепродукты богаты на омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые положительно влияют на продолжительность жизни пожилых людей и предотвращают риск преждевременной смерти.

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В течение 1992-2015 лет ученые проводили исследование, в котором приняли участие 2622 человек со средним возрастом 74 года. В начале эксперимента, через 6 и 13 лет у добровольцев измеряли уровень содержания ПНЖК в крови, включая эйкозапентаеновую, докозагексаеновую, докосапентаеновую и альфа-линоленовую кислоты (большинство из этих соединений является морепродуктах, а последняя – в орехах, семечках и зеленых овощах).

В зависимости от содержания омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в организме, добровольцы были разделены на пять групп. У 89% наблюдались возрастные хронические заболевания, включая физические и когнитивные дисфункции.

Высокий уровень потребления эйкозапентаеновой кислоты снижал риск нездорового старения на 24%, а докосапентаеновой – на 18-21%. У других соединений эффекта не было обнаружено.

Вывод ученых: если в старости потреблять морепродукты, то это позволит продлить жизнь. Ведь омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе и других дарах моря, помогают регулировать артериальное давление, сердцебиение и сдерживать воспалительные процессы в организме.

К слову, американские ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде установили, как нужно питаться, чтобы увеличить продолжительность жизни.

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