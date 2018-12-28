Как продлить жизнь: топ-5 полезных привычек

2018 год был богатым на открытия ученых. Исследования специалистов показывают, что для того, чтобы продлить жизнь и лучше себя чувствовать, необходимо, прежде всего, уменьшить риск от всех болезней, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Здоровье 24 отобрало для вас пять простых способов, которые могут увеличить продолжительность жизни на 5, 10, 15 лет. Важно, чтобы эти привычки вошли в привычный ежедневный ритм.

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1. Соблюдать здоровый образ жизни

Как ни парадоксально, но американские ученые из Гарвардского университета установили, что здоровый образ жизни является главным фактором в продлении жизни. Для того, чтобы продлить жизнь более чем на 10 лет, ученые рекомендуют придерживаться здоровой диеты, низкого веса, отказаться от курения и алкоголя и постоянно заниматься упражнениями.



Следите за своим весом

Исследование показало, что женщины и мужчины, которые придерживались вышеперечисленных факторов, на 82% меньше умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые зафиксировали снижение риска смерти от рака на 65%, чем у людей, которые не соблюдали здоровый образ жизни. Полезные привычки добавляют 12-14 лет жизни по сравнению с теми людьми, которые страдали ожирением, имели вредные привычки и сидячий образ жизни.

Участники, которые придерживались всех 5 здоровых принципов доживали до 87 и 93 лет, другие же участники – до 75-79 лет.

2. Дозировано употреблять углеводы

Американские ученые из Женской больницы Бригхем в поисках секрета долголетия пришли к удивительному выводу – в этом поможет диета, которая богата углеводами. В эксперименте приняли участие более 447 тысяч человек.

Исследование показало, что те, чей рацион содержал умеренное количество углеводов из натуральных продуктов, жили дольше, чем люди с другим рационом. Основным источником углеводов исследователи назвали продукты переработки цельнозерновых культур, особенно полезно регулярное дозированное употребление цельнозернового хлеба.



Дозированное употребление цельнозернового хлеба продлит жизнь

Чтобы продлить жизнь, ученые советуют включить в рацион большое количество натуральных фруктов, таких как бананы и яблоки.

3. Заниматься физическими упражнениями

Австрийские ученые из Университета Виктории провели исследования и обнаружили, что несколькоминутные интенсивные упражнения и длительная физическая нагрузка благотворно влияют на организм. В исследовании приняли участие восемь взрослых добровольцев, им предложили упражнения на велотренажерах с разной интенсивностью – 50%-, 75%- и 100%-м напряжением.

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В конце каждой тренировки ученые измеряли уровень митохондрий в мышечных клетках бедра.

Митохондрии – что это? Это сравнительно малые клеточные органеллы. Основными функциями митохондрий является обеспечение клеток энергией, рост клеток и развитие, образование ДРК и РНК.

Исследование показало, что меньшее количество упражнений с большей интенсивностью давало такой же положительный эффект, как и 30 минут непрерывных аэробных упражнений умеренной интенсивности. Такие упражнения улучшают митохондриальную функцию.

4. Пить кофе

Кофе способен не только взбодрить человека утром, но и увеличить продолжительность его жизни. Американская медицинская ассоциация США считает, что употребление от 2 до 4 чашек крепкого кофе снижает риск онкозаболеваний и диабета на 20%. Такое количество напитка способно улучшить работу сердца на 5%.

Чтобы кофе хорошо влиял на организм, необходимо его правильно употреблять – без сливок, сиропов и сахара, поскольку эти добавки нивелируют всю пользу от напитка.

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне считают, что 4 чашки кофе в день улучшают функции митохондрий и защищают клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Если употреблять до 6 чашек кофе в день, то это может снизить вероятность преждевременной смерти на 16%.

5. Принимать симбиотика

Канадские ученые из Университет Макгилла обнаружили, что продлить жизнь помогут симбиотики – смесь пробиотиков и богатых полифенолами трав. Правда, эксперимент ученые провели на плодовых мухах, в которых на 70% схожий с млекопитающими метаболизм. Обнаружили, что насекомые, которых кормили симбиотиками, прожили в лаборатории 66 дней, что на 26 дней дольше, чем те насекомые, которых не кормили симбиотиками.

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Такие потрясающие результаты исследования ученые объяснили наличием двусторонней системы связи между мозгом и кишечником, то есть, так называемой оси "кишечник-мозг". Симбиотика в желудочно-кишечном тракте также могут снизить риск развития возрастных заболеваний.

Симбиотики в желудочно-кишечном тракте способствуют долголетию

Исследования показывают, что важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, пить кофе, заниматься спортом и принимать симбиотики.

Здоровье 24 приняло эксклюзивный комментарий у врача-диетолога и доцента кафедры внутренней медицины и инфекционных болезней в Буковинском государственном медицинском университете Мирославы Березовой. Врач считает, что алгоритм действий для сохранения здоровья должен составляться индивидуально. Однако есть универсальные правила, следуя которым, можно улучшить не только самочувствие, общее состояние здоровья, а и увеличить продолжительность жизни.

Мирослава Березовая советует придерживаться следующих правил:

– Регулярно заниматься спортом. И не только ходить в спортзал. Выбирайте ступеньки вместо эскалатора, больше двигайтесь.

Врач Мирослава Березовая “Правильно питайтесь. Проконсультируйтесь с диетологом, терапевтом или семейным врачом. Исключите переработанные продукты, сладкие воды, алкоголь из рациона”.

– Беспокойтесь о состоянии психического здоровья. Депрессия, хронический стресс и постоянная тревога в несколько раз повысит риск возникновения хронических заболеваний и ранней смертности.

– Достаточно спите. Это лучший способ восстановиться после тяжелого рабочего дня. Поэтому спите не менее 7-8 часов.



Достаточно спите

– Избегайте вредных токсичных веществ. Тщательно выбирайте продукты питания, косметические и бытовые средства.

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