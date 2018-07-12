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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как продолжительная пасмурная погода влияет на здоровье

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Как пасмурная погода влияет на человека
Как пасмурная погода влияет на человека / unsplash.com

Из-за длительной пасмурной погоды и нехватки дневного света могут обостряться симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.

Об этом заявили ученые Бингемтонского университета в США, передает Еurек Аlert.

В высоких широтах, где в течение года больше пасмурных дней и меньше солнечного света, невроз навязчивых состояний более распространен.

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Во время такого психического заболевания у больных возникают навязчивые и пугающие мысли, от которых пациенты пытаются избавиться с помощью повторяющихся ритуальных действий.

Поскольку в северных широтах меньшее количество солнечного света, оно приводит к рассогласованности циркадных ритмов и суточного цикла. Именно это и становится причиной обострения симптомов обсессивно-компульсивного расстройства.

Больным на ОКР трудно уснуть, они дольше спят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. Кроме того, пасмурная погода увеличивает риск развития заболевания у здоровых людей.

Через хмарну погоду загострюються симптоми обсесивно-компульсивного розладу
Из-за облачной погоды обостряются симптомы обсессивно-компульсивного расстройства

Что такое обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний?Это психическое расстройство, разновидность невроза, для которого характерны повторяющиеся навязчивые мысли (обсесии), которые нередко перетекают в ритуальные действия (компульсии), которые осуществляются, чтобы снять внутреннее напряжение, уменьшить чувство тревоги и предотвратить пугающие события.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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