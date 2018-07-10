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Как проходила спасательная операция детей из пещеры в Таиланде: видео

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19 дней подземного плена наконец позади – 12 школьников и их тренера подняли на поверхность. За ходом спасательной операции, затаив дыхание, все это время наблюдала вся страна – и это не преувеличение.

Почти все тайские СМИ 10 июля взорвались радостной новостью: из пещеры на севере Таиланда вывели наружу всех 12 ребят и их тренера.

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Накануне всю ночь шел дождь. Он едва не смыл надежду на спасение, но дайверы рискнули и утром спустились под землю.

Дети находились в 5 км от входа в пещеру. Путь туда нелегкий – через скользкие выступы и затопленные тоннели, глубина одного из которых до 30-ти метров, а посередине дороги – узкая расщелина. Некоторые участки надо было преодолевать исключительно с аквалангом. Миссию осложняло то, что дети никогда не занимались дайвингом. Поэтому их сопровождали по два профессиональных водолаза.

Дайвери ризикнули спустилися під землю попри негоду

Дайверы рискнули и спустились под землю, несмотря на непогоду

После изнурительного путешествия детей выносили на носилках и сразу же передавали медикам. Сейчас они в больнице. Части из спасенных детей уже удалось увидеть своих родителей. Впрочем, пока лишь за стеклянной перегородкой в больнице. Ведь медики опасаются, что из-за долгого пребывания в пещере они могли подхватить вирусы. Пока только у двоих парней обнаружили признаки воспаления легких. Другие же – находятся в хорошем состоянии.

Эти дети – футболисты, они сильные и здоровые, у них крепкая иммунная система,
– прокомментировал постоянный секретарь Министерства здравоохранения Таиланда Эдсада Чокдумронгук.

Детей освобождали из пещеры в три этапа. В воскресенье первыми вывели самых слабых мальчиков, последним вышел тренер. В спасательной операции приняли участие 90 профессиональных водолазов из Таиланда и других стран. В частности – украинский дайвер Всеволод Коробов, который работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет. А в лагере вокруг пещеры работали около тысячи волонтеров со всего мира. Они готовили еду и чистили одежду спасателей.

За спасением юных футболистов из команды "Дикие кабаны", затаив дыхание, наблюдал весь мир. В соцсетях тысячи пользователей выражали свою поддержку, а в этот день массово радовались их спасению. А в Индии дети даже собрались на совместную молитву за спасение пленников подземелья.

Напомним, в подземной ловушке местная футбольная команда вместе со своим тренером оказались более двух недель назад. Они пошли на экскурсию в пещеру. И когда они были уже в дороге, начались сильные дожди: пещеру затопило, поэтому обратный путь оказался заблокированным.

Их обнаружили только на 9-ый день поисков. Сложная спасательная операция унесла одну жизнь. Офицер Саман Гунан, который доставлял юным футболистам кислородные баллоны, потерял сознание от нехватки воздуха на обратном пути и утонул.

Теги: Дети Таиланд Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
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