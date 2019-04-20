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      Как проходит день тишины на фронте: эксклюзивный репортаж военкора 24 канала

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      Пока страна приходит в себя после президентских дебатов, украинские защитники продолжают защищать наш покой на передовой. Однако даже в день тишины на фронте неспокойно. Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, нарушая все договоренности.

      Уже вторые сутки на Донбассе действует так называемый Пасхальный режим тишины. Но обычно только в одностороннем порядке.

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      Потому что по всей линии фронта террористы ежедневно, особенно ночью, обстреливают позиции украинской армии. Единственное, что изменилось так это калибры, которые стали меньше. Поэтому, воинам часто приходится затыкать врага. Сейчас только стрелять в ответ. Несмотря на то, что Россия от тишины отказалась, воины ВСУ пытаются ее уберечь.

      Постоянно провоцируют, стреляют по нам и делают всякие пакости. Ну ничего, мы отбиваемся, у нас все четко поставлено ​​и мы заставляем их замолчать, когда мы захотим,
      – сообщил военнослужащий ВСУ "Дед"

      Военнослужащие ВСУ отметили, что больше всего во время относительной тишины им досаждают снайперы. Для них сейчас самая удобная пора, тем более Донбасс постепенно зеленеет.

      На Донбасі неспокійно, терористи продовжують обстріли
      На Донбассе беспокойно, террористы продолжают обстрелы

      Воины заметили, что калибры в последние дни несколько поутихли, по крайней мере по этим позициям уже несколько дней не прилетали мины.

      Несколько дней назад эти несчастные (оккупанты – 24 канал) бросали по нам мины. Но у них ничего не получилось! Криво бросали! Летало, где-то здесь стучало, ну мы поржали, и все,
      вспомнил "Дед".

      Каждый боец на передовой имеет свою мотивацию и причины там находиться. Они отметили, что готовы идти вперед, до границы с первой же командой. Боятся только, чтобы эта команда была.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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