Как проходит Евровидение-2018: готова ли Украина к победе

В португальском Лиссабоне 10 мая состоится 2-й полуфинал "Евровидения". По результатам голосования – лучшие 10 исполнителей пройдут в финал песенного конкурса и в субботу будут бороться за главный приз – хрустальный микрофон.

Сегодня будет выступать и представитель Украины – певец Melovin.

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Ему 21, он победитель отечественного талант-шоу и представитель Украины на Евровидении-2018. Его псевдоним сложно произнести правильно с первого раза, но в паспорте он – Константин Бочаров, парень склонен к эпатажу и мистификации.



Представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin

Первая деталь в образе певца, которая бросается в глаза – это его глаза. Точнее, линза, без которой артист на публике не появляется. На Евровидение он поехал с песней "Under The Ladder". Главный месседж – жить своей жизнью, несмотря ни на кого.

Я ожидаю очень много эмоций. Я действительно хочу, чтобы эмоции возникали у людей и чтобы эмоции возникали у меня. Это будет такой энергообмен,

– прокомментировал Melovin.

Завоевывать публику Melovin собирается мистикой и огнем. В начале выступления певец будет лежать в рояле будто в гробу, а затем появится из него как Дракула. Такую постановку одобрительно приняли букмекеры. Они прогнозируют, что украинец легко пройдет в финал. Верят в Меловина и члены национального жюри, которые будут оценивать выступления всех стран.

Я верю в него. Он артист, а это первое, что должно быть, потому что просто быть хорошим певцом или музыкантом мало. Он шоумен, артист, и он верит в то, что делает, это классно,

– ответил саунд-продюсер, член жюри Евровидения – 2018 Артур Даниелян.

После прошлогоднего 24-го места Украине очень нужно реабилитироваться.



Представитель Украины на Евровидении-2017 O.Torvald

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который в прошлом году представлял нашу страну на конкурсе, советует помнить, что Евровидение – это не только конкурс или песни, на результат непременно влияет и политика. Музыканты должны угодить не только зрителям, но и боссам европейского шоубизнеса.

Они не хотели, чтобы мы говорили о конфликте России и Украины. Они не хотели, чтобы мы антитеррористическую операцию называли войной. Они не хотели, чтобы мы говорили, сколько денег было потрачено. А мы говорили. И это тоже причина того, что у нас такое место,

– отметил представитель Украины на Евровидении-2017 Женя Галич.

А представительница России Юлия Самойлова, которую в прошлом году не пустили на Евровидение из-за незаконных выступлений в оккупированном Крыму, в Лиссабон таки доехала. Она тоже выступает сегодня. Впрочем, букмекеры не уверены, что певица сможет пройти в финал.



Что касается нашего Меловина, то он будет закрывать концерт. Петь под номером 18, а попадет ли в финал конкурса – узнаем после полуночи.