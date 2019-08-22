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      Как проходит репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео

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      На Крещатике в Киеве 22 августа проходит генеральная репетиция парада к празднованию 28-й годовщины Дня Независимости.

      В центре Киева сейчас много военных и детей, которые будут выступать на параде, сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

      Важно!  Шествие Достоинства вместо парада: в чем разница

      Интересно, что на параде будут присутствовать военные, но не будет военной техники, а все для того, чтобы создать драматизм.

      Отметим, что 24 августа в Киеве пройдут два марша: один из них – официальный, второй – народный. Кроме того, в этот день марши пройдут сразу в 6 городах Украины.

      Репетиции парада ко Дню Независимости: смотрите видео 24 канала

      Что запланировано на День Независимости?

      Будет церемония, организованная Офисом Президента, которая начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. На главной площади страны в это время состоится музыкально-хореографический флешмоб: будут звучать знаковые украинские песни в современной аранжировке.

      После этого на Майдане Независимости поднимут Национальный флаг Украины, военный хор исполнит Гимн Украины и состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. После этого пройдет торжественное шествие, которое должно финишировать в 11:00. Завершится празднование масштабным концертом.

      Как проходит репетиция: фото журналистки 24 канала Алены Чернецкой

      Как проходит репетиция: видео журналистки 24 канала Алены Чернецкой

       

      Кто будет выступать на День Независимости? Участницей торжественной программы к Дню Независимости станет известная украинская артистка Тина Кароль. Кроме нее, украинцы смогут насладиться выступлением солистки группы Наты ONUKA Жижченко, пяти оркестров, звезд мировой оперной сцены – Андрея Романенко, Евгения Орлова, Оксаны Крамаревой и Анжелины Швачки, 18 пианистов и народных артистов Украины.

      Известно, что Шествие достоинства будут режиссировать известный украинский клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Режиссер рассказал деткам, которые будут выступать на параде, какой будет их цель.

      Вы же не любите, когда кого-то обижают? (обращается Бадоев к детям, – ред) 24 августа мы превратим этот символ агрессии в символ добра. Потому что добро всегда побеждает зло. То есть мы что-то темное и плохое раскрасим в светлое и то, чем можно гордиться,
      – ответил Алан Бадоев.

      Смотрите видеокомментарий Бадоева:

      Алан Бадоев на репетиции парада ко Дню Независимости: фото журналистки 24 канала Людмилы Кушнир

      Отметим, что сейчас из-за подготовки к маршу Крещатик и улица Михайловская перекрыты.

      А на сам День Независимости, 24 августа, будет запрещено движение транспорта на таких улицах:

      • с 08:00 до 22:00 – на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) – проведение мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

      • 24 – 25 августа – на улице Владимирской (от Большой Житомирской до Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.

      Временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

      24 августа с 10:00 до 12:00 – на улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от улицы Владимирской до Бессарабской площади, на улице Большой Васильковской от улицы Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на улице Бассейной от Крутого спуска до улицы Крещатик.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева День Независимости Новости культуры
      Источник: 24 канал
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