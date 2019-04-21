Как голосуют в Украине по состоянию на 12:00: главное

21 апреля в 8:00 стартовал второй тур президентских выборов-2019, в который вышли действующий гарант Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

На выборах уже зафиксировали ряд нарушений, но они не столь существенны, чтобы можно было утверждать о фальсификации выборов.

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Самое главное о ходе выборов по состоянию на 12:00:

– наиболее распространенные правонарушения на нынешних выборах – незаконная агитация, фото бюллетеней и попытки их выноса с участка;

– по состоянию на 12 час 151 территориальный избирательный округ из 199 направил в ЦИК сведения о явке. Сейчас активность избирателей составляет 17,66%;

– в Никополе мужчина сообщил о минировании участка. Как оказалось, это была неудачная шутка. Вероятнее всего, избиратель был нетрезв;

– в Кривом Роге женщина в нетрезвом состоянии съела бюллетень;

– кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский уже успел проголосовать в Киеве. Однако без инцидентов не обошлось. Одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну"; а Петр Порошенко перед голосованием решил заехать в церковь;

– по сообщению главы Нацполиции Сергея Князева, до сих пор не открытым остается участок на линии разграничения в населенном пункте Лебединский. Также закрытым остался участок в Волновахе;

– первые армейцы уже отдали свои голоса за будущего президента Украины. Воины по очереди приходят на прифронтовые спецучастки, сменяя друг друга на позициях. В штабе сказали, проголосовать смогут все желающие. В день выборов на передовой неспокойно, пророссийские боевики продолжают активно обстреливать позиции ВСУ;

– за границей для украинцев будет работать 101 избирательный участок в 72 странах. Первый зарубежный участок на выборах президента Украины открылась в столице Австралии Канберре 20 апреля в 23 часов по киевскому времени. Последним будет принимать граждан участок в американском Сан-Франциско, где украинцы смогут отдать свой голос до 6:00 утра 22 апреля по киевскому времени.