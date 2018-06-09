Как происходит экспорт украинского оружия и военной техники: тайные незаконные операции

Произведенное или модернизированное в Украине оружие и техника активно используется не только украинскими военными, но и за рубежом. Однако продажа оружия – это достаточно засекреченная сфера. А отсутствие общественного контроля, теоретически, может приводить и к злоупотреблениям.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) "Агенты оружейного экспорта".

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По данным Стокгольмского международного института исследования мира в 2013 и 2017 годах Украина занимала 11 место по объему продаж оружия, с долей рынка чуть меньше 2 процентов. Тайланд. Конго, ОАЭ, США и Южный Судан – в эти страны в частности военную технику и оружие продает Украине.

Страны, в которые Украина продает оружие

Продажа оружия – это достаточно засекреченная сфера. Детали договоров оборонных предприятий засекречены, а потому – недоступны для посторонних. А отсутствие общественного контроля, теоретически, может приводить и к злоупотреблениям.

Экспортировать товары военного назначения из Украины имеют право государственная компания "Укрспецэкспорт", а также другие специализированные экспортеры, такие как "Спецтехноекпорт" и "Украинмаш". Все они входят в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром".

Украинские спецэкспортеры

Однако при выполнении международных соглашений, кроме украинского государственного спец экспортера и иностранного покупателя, нередко возникает дополнительное звено. В каких случаях? Вариант первый. Когда частная фирма-подрядчик закупает детали в рамках контракта между государственным спецэкспортером и иностранным заказчиком. Вариант второй. Когда посредник-агент способствует заключению экспортных договоров и берет за это комиссионные.

Интересно, что сумма комиссионных не является постоянной. Она часто зависит от договоренности сторон. Поэтому такие комиссионные выплаты агенту могут составлять даже около 20 процентов от суммы контракта. При контрактах на миллионы долларов такая сумма может быть весьма существенной.

О предельном размере оплаты агентов

Наличие агента является обычной практикой для многих мировых сделок по продаже оружия. Они должны продвигать вооружение на международном рынке, а иногда еще и гарантировать своевременную оплату от покупателя, и возмещение возможных убытков, если покупатель в необходимый срок за товар не заплатил. Однако всегда ли агенты осуществляют ту деятельность, за которую получают вознаграждение? Не связаны ли они сами с государственными спецэкспортерами, которые в итоге и платят комиссионные.

В большинстве случаев это компании, которые не оказывают никаких услуг. То есть это фирмы, на которых оседают определенные интересы, как со стороны заказчика, который преимущественно, обычным языком, ожидает получить некий "откат", и, соответственно, интересы каких-то наших коррупционеров,

– рассказал экс-заместитель председателя ГК "УкрОборонПром" Максим Глущенко.

Нередко агенты – это компании, расположенные в странах с упрощенным налогообложением. Найти данные об их конечных владельцах в открытых источниках почти невозможно. Однако, в 2016 году за возможную коррупцию при экспорте военных товаров из Украины взялось НАБУ. "Схемы" нашли решения на эту тему в реестре судебных решений, и узнали, с кем НАБУ связывает возможные злоупотребления.

Решения в реестре судебных решений

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