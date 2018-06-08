Как проявляется болезнь Альцгеймера: основные симптомы

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, которая в основном встречается у людей старше 50 лет. В редких случаях такое заболевание может появиться у 20-летних людей.

Об основных симптомах рассказал врач-невролог Алексей Сиделковский, пишет НВ.

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Человеку трудно усваивать новую информацию, у него случаются провалы в памяти, поэтому, ему трудно вспомнить факты, события или людей из прошлого.



При болезни Альцгеймера старая и новая информации перемешиваются в памяти, могут возникать нелогичные выдумки.



У человека снижаются умственные способности, особенно страдает логическое мышление. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера человек забывает людей, важные события из своей жизни, а на финальной стадии она теряет личность.



Человек забывает физические навыки, она перестает сам себя обслуживать.

Болезнь Альцгеймера опасна также тем, что организм человека забывает, как дышать легким и "биться" сердцу, из-за чего наступает смерть.

К слову, оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют многие факторы – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

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