Как прошел марш по случаю Дня добровольца фото и видео

В Украине отмечают День добровольца. В 2014 году полтысячи бойцов самообороны Майдана собрались для формирования первого добровольческого подразделения. К ним тогда также присоединились тысячи других людей. Сегодня, 14 марта, ветераны войны вышли на марш, чтобы поддержать тех, кто продолжает защищать Украину от российской агрессии.

Более 200 человек собрались на Михайловской площади в Киеве. Они сформировали колонны и отправились маршем патриотов через Майдан Независимости, улицу Грушевского, улицы Шелковичную и улицу Банковую, а потом спустились к аллее Героев Небесной Сотни.

Важно Память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом, – Зеленский

Корреспонденты 24 канала пообщались с ветеранами АТО и расспросили, что для них это день: праздник или день памяти добровольцев.

Я в 2014 году в апреле месяце ушел на войну. Это не праздник – это день памяти тех, кто погиб,

– заявил ветеран АТО Александр.

Участие в мероприятии приняли ветераны АТО, добровольцы, участники боевых действий и общественные организации. Здесь также должны быть представители Министерства обороны, но они в последние минуты отказались. Вероятно, это связано с распространением коронавируса.

Смотрите фото: как проходил марш по случаю Дня добровольца / Фото 24 канала (Людмила Кушнир)

Смотрите видео с марша / Видео 24 канала (Людмила Кушнир)

Видео: как проходит марш в Киеве / Видео 24 канала (Людмила Кушнир)