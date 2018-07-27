Как прошел UPark Festival 2018: яркие кадры из Instagram

Выступление Massive Attack на UPark Festival 2018 в Киеве / Фото с Іnstagram elishebamakeba

Музыкальный фестиваль UPark Festival 2018 состоялся в Киеве 25 и 26 июля на стадионе "Динамо" имени Лобановского. За два дня на сцену UPark Festival вышли лучшие музыканты Великобритании, Швеции, Исландии и Украины.