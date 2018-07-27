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Как прошел UPark Festival 2018: яркие кадры из Instagram

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Выступление Massive Attack на UPark Festival 2018 в Киеве
Выступление Massive Attack на UPark Festival 2018 в Киеве / Фото с Іnstagram elishebamakeba

Музыкальный фестиваль UPark Festival 2018 состоялся в Киеве 25 и 26 июля на стадионе "Динамо" имени Лобановского. За два дня на сцену UPark Festival вышли лучшие музыканты Великобритании, Швеции, Исландии и Украины.

Фестиваль собрал таких мировых знаменитостей как Kaleo, Tove Lo, Massive Attack и Gorillaz. Участники UPark Festival наслаждались яркими шоу, несмотря на сильный дождь.

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Редакция LifeStyle 24 собрала лучшие фото и видео пользователей Instagram, которые отрывались на фестивале.

Выступление и селфи с Massive Attack:

 

Допис, поширений IV_MUSIC (@iv_music)

Виступ Gorillaz:

Виступ Bonobo:

Учасники UPark Festival:

 

Допис, поширений Yulia (@justjullie)

 

Допис, поширений Alex (@skazheniykhaak)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости Киева Фестивали
Источник: 24 Канал
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