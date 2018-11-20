Как прошла акция протеста "евробляхеров" в 50-ти городах Украины: фото с места событий

50 городов, сотни дорог и даже государственная граница – так с самого утра по всей стране 20 ноября протестуют владельцы автомобилей на еврономерах. Они требуют отменить коэффициент возраста при растаможивании подержанных автомобилей.

Дороги перекрыли во всех областях, кроме Закарпатья и Луганщины, а в Киеве "евробляхеры" не ограничились окрестностями, и перекрыли центр города. Поэтому там не обошлось без драк и столкновений.

Читайте также: "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс

Эмоционально с самого утра протестуют "евробляхеры" и на Львовщине. Они перекрыли трассу Киев-Чоп сразу в четырех местах. Заблокировав полосы в обоих направлениях, пропускают только автобусы, полицию и кареты скорой помощи. Водители, проезжающие мимо – возмущаются, что вынуждены стоять в пробках из-за "евробляхеров".



Протесты "евробляхеррв" на Львовщине

А на Харьковщина на протест вышли около тысячи "евробляхеров", и также не обошлось без столкновений. Владельцы машин на еврономерах блокировали дорогу в двух точках – в направлении Киева и Донбасса.



Протесты "евробляхеров "в Харьковской области

Образовалась многокилометровая пробка и на Житомирщине. На трассе Киев-Чоп под Житомиром, и на дороге Киев-Ковель возле Коростеня, проезжающие водители не сдерживают эмоций. Говорят, поддерживают повышение акциза на еврономера.



Протест "евробляхеров "в Житомирской области

Они ездят на автомобилях, которые завезены уже более 10 лет. Там дешевле купить новую машину, взять ее в кредит, потому что большие налоги. Много безответственности в том, что неизвестно на ком эта машина, ее могут бросить и никто никого потом не найдет,

– сказал водитель Олег.

На Николаевщине владельцы еврономеров заблокировали дорогу в направлении Киева и Одессы, однако не полностью. Ведь правоохранители предупредили – такие действия подпадают под статью уголовного кодекса. Поэтому машины выставили таким образом, чтобы только заставить водителей снизить скорость, проезжая через пикет.

А в Черновцах "евробляхеры" вообще обошлись без перекрытия дорог. Несколько автомобилистов пришли под стены областной администрации. Постояли часок, а потом зашли внутрь ОГА и передали обращение к руководителю области.



Протесты "евробляхеров" в Черновцах

Всего же на всеукраинскую акцию протеста вышли "евробляхеры" в 50-ти городах Украины, кроме Луганской и Закарпатской областей. Все они требуют отменить коэффициент возраста при растаможивании подержанных автомобилей.

Например, с учетом возраста – растаможка двадцатилетней машины с объемом двигателя два литра – обойдется владельцу почти в три тысячи евро. А если возраст во внимание не будут принимать, как требуют евробляхеры – это акциз составит всего 100 евро, а за растаможку водитель выложит в три раза меньше – всего около тысячи евро. Впрочем, в Верховной Раде говорят, что изменить закон уже не получится.

Чем старше машина – тем больше размер акцизного налога. До закона этот размер был в несколько раз выше и до этого они не могли осуществить таможенное оформление своих машин, потому что они были очень старые, соответственно не отвечали евростандарту,

– ответила председатель подкомитета по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова.

Впрочем, в Верховной Раде зарегистрированы два постановления о кнопкодавстве при принятии этого законопроекта. Только в случае их принятия, голосование за проект закона отменят. Но, как показывает практика, такие постановления проваливают. И после – направляют закон на подпись к Президенту.

Однако в общественной организации "Авто Евро Сила" уверяют – акция бессрочная. Следовательно, дороги будут блокировать до тех пор, пока в парламенте таки не отменят документы. Однако во многих городах протестующие уже разошлись.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев автомобилей на еврономерах не удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.