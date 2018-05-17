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Как прошла акция в метро и какой традиционный наряд избрали киевляне

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Поощряли украинцев одеться в вышиванки и в столичной подземке. На некоторых станциях сделали бесплатным проезд для пассажиров в вышитых рубашках.

Нет еще и восьми утра, а Крещатик начинает расцветать, правда, вышивками.

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Ранняя птичка Яна принарядилась в современную рубашку. Такую и на праздник, и в будний день под джинсы.

Я всегда хотела нестандартную. Возможно, я решусь на более традиционную,
– прокомментировала Яна.

А вот Светлана решила надеть традиционную. Для этого взяла в руки иголку и нитку, и за месяц вышила себе рубашку. Киевлянка Рена покупала свою красную, вышитую золотом рубашку-оберег во Львове. В ее семье вышиванки носят все, а сегодня даже детей одела в традиционное украинское.

А тем, кто в вышиванке, вход в метро бесплатный, но с восьмого до одиннадцатого часа. Однако, действовала акция только на двух станциях – Крещатике и Майдане Независимости. Чтобы больше расширить географию – не нашли спонсоров. У советницы начальника метрополитена также большая коллекция вышиванок. Она рассказала, что есть такие, которые надевает только в очень особых случаях.

Ті, хто були у вишиванках, їздили у метро безкоштовно
Те, кто были в вышиванках, ездили в метро бесплатно

Только через час на Крещатике проехались за вышиванки десятки украинцев, ориентировочно 50-60 человек. Среди них и Ольга. Она заявила, что одела маки с колосками отнюдь не для акции.

Для меня вышиванка – это нечто глубоко в душе. То, что связывает меня с моей семьей, с моим родом. Эта вышиванка перешла от бабушки к маме, потом ко мне, дальше пойдет к моим детям. То, что где-то глубоко внутри, подтверждает, что мы украинцы,
– сообщила киевлянка Ольга.

Внимание к вышиванкам в метро будут уделять не только сегодня. До конца месяца там будут курсировать поезда со специальными информационными постерами, которые помогут расшифровать орнамент на вашей вышиванке. Например, какому региону присуща картинка с вашей рубашки.

К слову, День вышиванки-2018 можно считать не только украинским, но и международным праздником. В модном мире вышивка остается на пике популярности последние несколько лет. Причем, в тренде не только рубашки, вышивкой вышивают платья, костюмы и даже верхнюю одежду.

Теги: Новости Украины Новости Киева День вышиванки метро
Источник: 24 Канал
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