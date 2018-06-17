Как прошла свадьба победительницы 4 сезона шоу "Холостяк": подробности с фото

Победительница 4 сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова. Девушка рассказала, как покорила сердце мужчины и услышала предложение от него.

Анна Селюкова призналась, что при знакомстве Евгений Качалов заявил, что никогда не женится.

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"А если и женится, то лет в 45, и только с брачным контрактом", – поделилась Анна в интервью изданию "Viva!"

Однако девушке удалось быстро влюбить в себя Качалова.

А через год и два месяца он сделал мне предложение. Подписывать брачный контракт Евгений передумал. Как и в случае с принцем Гарри, любовь победила!

– рассказала она.

Кроме того, по словам Селюковой, свадьба была в нежно-розовых тонах. В этот день она сменила два наряда: традиционный подвенечный с фатой и более неформальный для вечеринки.

Сразу после свадьбы влюбленные отправились в романтическое путешествие в Амальфи, Италия.



Свадьба Анны Селюковой и Евгения Качалова / Viva