Как прошла свадьба победительницы 4 сезона шоу "Холостяк": подробности с фото
Победительница 4 сезона романтического шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова. Девушка рассказала, как покорила сердце мужчины и услышала предложение от него.
Анна Селюкова призналась, что при знакомстве Евгений Качалов заявил, что никогда не женится.
Читайте также: Знаменитый голливудский холостяк Леонардо Ди Каприо женится, – СМИ
"А если и женится, то лет в 45, и только с брачным контрактом", – поделилась Анна в интервью изданию "Viva!"
Однако девушке удалось быстро влюбить в себя Качалова.
А через год и два месяца он сделал мне предложение. Подписывать брачный контракт Евгений передумал. Как и в случае с принцем Гарри, любовь победила!
– рассказала она.
Кроме того, по словам Селюковой, свадьба была в нежно-розовых тонах. В этот день она сменила два наряда: традиционный подвенечный с фатой и более неформальный для вечеринки.
Сразу после свадьбы влюбленные отправились в романтическое путешествие в Амальфи, Италия.
Свадьба Анны Селюковой и Евгения Качалова / Viva