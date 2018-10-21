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      Как прошла во Львове резонансная акция "Открытый чек": видео

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      Приходи в кафе и плати, сколько пожелаешь. Во Львове около 30 ресторанов приняли участие в фестивале "Биеннале доверия". Это совместная инициатива предпринимателей, художников и активистов, чтобы восстановить доверие людей.

      Заведения в которых клиенты могли рассчитываться по собственному усмотрению обозначены специальными наклейками.

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      День доверия для большинства ресторанов стали убыточными. Есть случаи, когда клиенты оставляли даже больше. И немало посетителей таки воспользовались возможностью платить значительно меньше.

      Есть сумма, где указано значительно меньше – вот 790, люди оплачивают лишь 210 гривен. Были случаи когда оставляли лишь 5 гривен за сумму чека. Но мы на самом деле стараемся доверять гостям и чтобы гости доверяли именно нам,
      – заявил старший официант ресторана "Амадео".

      львів бієнале довіри

      львів акція
      Чеки в день акции "Открытый чек"

      В ресторане говорят, экономят на доверии в основном люди, которые пришли на акцию. Те же, кто о ней не знал, платят четко по чеку.

      Устроить "Открытый чек" в ресторанах предложил Марк Зархин, один из основателей "Биеннале доверия". Признает – эксперимент не оправдал ожиданий. Говорит, некоторые заведения вообще остановили акцию.

      Все прекрасно понимают, что эта еда без заработка ресторанов, без работы – стоит денег. Иногда заказывают целые банкеты и не оплачивают,
      – заявил ресторатор Марк Зархин.

      Подобные акции ранее проходили в европейских городах. В Украине такой эксперимент поставили впервые.

      Теги: Новости Украины Деньги Новости культуры Новости Львова
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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