Как прошла во Львове резонансная акция "Открытый чек": видео

Приходи в кафе и плати, сколько пожелаешь. Во Львове около 30 ресторанов приняли участие в фестивале "Биеннале доверия". Это совместная инициатива предпринимателей, художников и активистов, чтобы восстановить доверие людей.

Заведения в которых клиенты могли рассчитываться по собственному усмотрению обозначены специальными наклейками.

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День доверия для большинства ресторанов стали убыточными. Есть случаи, когда клиенты оставляли даже больше. И немало посетителей таки воспользовались возможностью платить значительно меньше.

Есть сумма, где указано значительно меньше – вот 790, люди оплачивают лишь 210 гривен. Были случаи когда оставляли лишь 5 гривен за сумму чека. Но мы на самом деле стараемся доверять гостям и чтобы гости доверяли именно нам,

– заявил старший официант ресторана "Амадео".



Чеки в день акции "Открытый чек"

В ресторане говорят, экономят на доверии в основном люди, которые пришли на акцию. Те же, кто о ней не знал, платят четко по чеку.

Устроить "Открытый чек" в ресторанах предложил Марк Зархин, один из основателей "Биеннале доверия". Признает – эксперимент не оправдал ожиданий. Говорит, некоторые заведения вообще остановили акцию.

Все прекрасно понимают, что эта еда без заработка ресторанов, без работы – стоит денег. Иногда заказывают целые банкеты и не оплачивают,

– заявил ресторатор Марк Зархин.

Подобные акции ранее проходили в европейских городах. В Украине такой эксперимент поставили впервые.