Как просто с улицы можно попасть в кулуары Верховной Рады: мошенничество с аккредитациями

Существует способ попасть в кулуары парламента просто с улицы – через журналистскую аккредитацию. Удостоверениями с большими возможностями уже открыто торгуют. К тому же, общая схема проста, а главное – законна.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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Журналистка рассказала об общественной организации с громким названием "Журналисты против коррупции", которая предлагает определенные услуги. Например, можно стать ее членом всего за 500 гривен, а следовательно и получить удостоверение журналиста. Следующим шагом будет получение аккредитации в Верховной Раде, с чем проблем не возникнет.

На титульной странице сайта этой общественной организации впадает в глаза баннер.

Титульная страница сайта антикоррупционной общественной организации

"Съемочная группа быстрого реагирования. Приедем, снимем и опубликуем в СМИ. То есть, освещение вашей проблемы откровенно предлагают сделать за деньги!" – возмущается Татьяна Мартынюк.

Это – самый высокий цинизм! Запомните: профессиональный журналист никогда не будет делать объективное расследование просто за деньги от заказчика!

– отметила журналистка.

По ее мнению, правила аккредитации в парламенте следует ужесточить, чтобы проходимцы и шпионы не пользовались описанной схемой.

Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 18 июля 2018