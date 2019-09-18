Как простые села самостоятельно находят на свое развитие миллионы: пошаговая инструкция

Маленькие городки и поселки традиционно обходили в вопросах распределения бюджетных средств для обновления своих поселений. Но на Львовщине удалось придумать способ, как удачно распределить деньги между сотнями общин и проконтролировать эффективно ли их используют.

С 2011 года Львовская областная администрация проводит областной конкурс проектов местного развития. Благодаря этому небольшие городки и поселки могут самостоятельно определять приоритетные направления своего развития.

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В селе Смереков Жовкивского района на Львовщине, проложили первый в истории села тротуар. Деньги на это община выиграла на областном конкурсе микропроектов. Это не первая победа Смерекова в подобных конкурсах: жители инициировали около 26 различных проектов на свои нужды.

Сельский голова Смерекова Богдан Стахив привлек на развитие села 9 миллионов гривен.



Богдан Стахив – сельский голова Смерекова

"Проекты учился писать сам, но дополнительно посещал различные курсы. Выигрыш от первого проекта, на который мы подавались, составлял 60 тысяч гривен. Мы заложили это как софинансирование на замену окон в школе", – рассказал Богдан Стахив.

Один из результатов победы в конкурсе – новое оборудование, инвентарь, детская площадка и ремонт кухни в детском саду.