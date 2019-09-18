Как простые села самостоятельно находят на свое развитие миллионы: пошаговая инструкция
Маленькие городки и поселки традиционно обходили в вопросах распределения бюджетных средств для обновления своих поселений. Но на Львовщине удалось придумать способ, как удачно распределить деньги между сотнями общин и проконтролировать эффективно ли их используют.
С 2011 года Львовская областная администрация проводит областной конкурс проектов местного развития. Благодаря этому небольшие городки и поселки могут самостоятельно определять приоритетные направления своего развития.
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В селе Смереков Жовкивского района на Львовщине, проложили первый в истории села тротуар. Деньги на это община выиграла на областном конкурсе микропроектов. Это не первая победа Смерекова в подобных конкурсах: жители инициировали около 26 различных проектов на свои нужды.
Сельский голова Смерекова Богдан Стахив привлек на развитие села 9 миллионов гривен.
Богдан Стахив – сельский голова Смерекова
"Проекты учился писать сам, но дополнительно посещал различные курсы. Выигрыш от первого проекта, на который мы подавались, составлял 60 тысяч гривен. Мы заложили это как софинансирование на замену окон в школе", – рассказал Богдан Стахив.
Один из результатов победы в конкурсе – новое оборудование, инвентарь, детская площадка и ремонт кухни в детском саду.
Детская площадка – также результат победы в конкурсе
Что такое областной конкурс проектов местного развития?
Областной конкурс проектов местного развития проводится Львовским областным советом еще с 2011 года. Принимать участие в нем могут общественные организации, органы самоорганизации населения, сельские и поселковые советы, инициативные группы, благотворительные фонды, советы ОТГ и городские советы.
Что нужно, чтобы подать проект?
Для этого нужно описать проект, указать его стоимость и подать онлайн-заявку на сайте облсовета. Затем конкурсная комиссия выбирает победителей.
В 2019 году таких проектов подали более 3 тысяч, а утвердили 1136. Максимальная стоимость одного проекта – 500 тысяч гривен. Из них – 200 тысяч гривен может покрыть область. В целом на воплощение проектов в областном бюджете заложено 150 миллионов гривен.
Основным преимуществом конкурса является прозрачность – заявки регистрируются онлайн, а победителей определяют эксперты, которые для этого также были выбраны на конкурсной основе.
Второе преимущество – к проекту привлекаются сами жители, ведь, чтобы получить деньги, люди должны сделать внебюджетный взнос. Минимальный лимит взноса – 10%, но чем больше сумма, тем выше шансы на победу проекта. Благодаря хорошо организованной системе Львовская областная рада сама стала победителем в конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.
"Каждый год меняются районы-победители конкурса", – рассказал Александр Ганущин, председатель Львовского областного совета. Общины соревнуются между собой, и это является правильным.
"Раньше люди думали: "Ну чего я буду подаваться на тот конкурс, если там за меня все и так решат. Дайте нам просто. Помогите нам просто". Понятно, что помочь в режиме на тысячу объектов нельзя, потому что просто запутаешься. Жители самостоятельно готовят заявки, складываются деньгами, оформляют проектно-техническую документацию. Это все происходит без посредничества власти и таким образом мы имеем гораздо больше помощников, которые помогают нам творить перемены к лучшему", – отметил Ганущин.
Какие проекты побеждают чаще?
По статистике образовательные проекты являются лидерами по количеству заявок. Потом идут дошкольные учреждения, культура, здравоохранение и благоустройство.
34-я школа города Львова почти ежегодно побеждает в конкурсе проектов местного развития. Основана школа еще в 1886 году. Эта школа – одна из первых во Львове, где обучение велось на украинском языке.
"Первым проектом в нашей школе был капитальный ремонт двора, с установкой гидроизоляционного покрытия. Здание старое и было намокание подвальных помещений", – вспомнила Наталья Гречан, заместитель директора 34-й школы.
Наталья Гречан – заместитель директора 34-й школы
Еще одним проектом школы является тропа имени Маркияна Шашкевича, в чью честь названа школа. На уроках физкультуры тропа превращается в беговую дорожку. Возле тропы также размещен мемориал с упоминанием первой проповеди Шашкевича на украинском языке.
Тропа имени Маркияна Шашкевича – один из проектов 34-й школы
Поселок Брюховичи, недалеко от Львова тоже часто участвует в конкурсе. В прошлом году там удалось установить видеокамеры для повышения безопасности на улицах.
Камеры в поселке Брюховичи – результат проекта местного развития 2018 года
"Учитывая, что у нас только один участковый, случаются всякие нехорошие случаи. Было установлено 9 камер. Благодаря этому удалось найти виновников одного из таких случаев", – жаловалась Любовь Смолинец, главный бухгалтер Брюховецкого поселкового совета.
Так, в мае 2018 года камеры зафиксировали, как женщина в дорогой машине подъезжает к коммунальной клумбе и вырывает из нее несколько кустов. Героиню инцидента нашли довольно быстро.
Купить и установить камеры стоило пол миллиона гривен. По двести тысяч выделили поселковый и областной бюджеты. Еще сто – деньги жильцов. В будущем количество камер планируют увеличивать.
Если мы видим, что проект может быть нереализован, мы выносим рассмотрение на конкурсный совет и выносим субвенцию. Это случается, когда конкурсанты плохо готовят свою заявку,
– отметил Иван Собко, депутат Львовского областного совета.
"Но проектов, которые подали на конкурс, но не удалось реализовать не так много: всего лишь 15", – добавил Собко.
Иван Собко – депутат Львовского областного совета
"Важно, чтобы бюджетные средства использовали эффективно. Чтобы не строились объекты, которые никому не нужны. А новые объекты соответствовали общей стратегии развития поселка или города. Когда в поселке или городе реализовано несколько проектов, люди хотят делать еще больше и готовы вкладывать туда свои и спонсорские деньги", – убеждает Собко.