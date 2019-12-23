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      Минобороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе

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      В Минобороны планируют создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе / censor.net.ua/ua

      Министерство обороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе из-за агрессии России. В целом министерство определило одиннадцать приоритетных направлений реформ.

      Среди первых проектов – "Стратегия обороны Государства" и "Территориальная оборона", цитирует заявление министра обороны Андрея Загороднюка пресс-служба ведомства.

      Знайте больше: Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях

      Следующее важное направление – безопасность Черноморского региона. Главная цель проекта – "создание эффективного "пояса безопасности" и защита экономических интересов государства в этом регионе".

      Из-за агрессивных, наглых действий ЧФ РФ уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов,
      – отмечают в министерстве.

      В Минобороны также подчеркнули, что отдельной приоритетной задачей реформ является внедрение Ключевого пакета стандартов НАТО.

      О других планах

      "Еще одним направлением, которое касается совместимости с военными стран-членов НАТО, является внедрение в ВС инновационных технологий, направленное на реализацию совместных технологических проектов", – говорится в сообщении.

      Среди планов также переход на электронный документооборот. В ведомстве отмечают, что одним из важнейших направлений деятельности новой команды Минобороны является Военная инфраструктура.

      С резким увеличением численности ВС в 2014 году, возникла проблема с размещением подразделений. Некоторые из них и сегодня вынуждены нести службу в ужасных условиях заброшенных военных городков,
      – сообщили в Минобороны.

      Там также добавили, что "самой болезненной остается проблема обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем".

      Какие провокации устраивает Россия Украине в морях?

      • Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 года Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.
      • Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.
      • Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.
      • К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и больше. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Андрей Загороднюк Конфликт в Азовском море Чорное море Міністерство оборони України
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