Минобороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе
Министерство обороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе из-за агрессии России. В целом министерство определило одиннадцать приоритетных направлений реформ.
Среди первых проектов – "Стратегия обороны Государства" и "Территориальная оборона", цитирует заявление министра обороны Андрея Загороднюка пресс-служба ведомства.
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Следующее важное направление – безопасность Черноморского региона. Главная цель проекта – "создание эффективного "пояса безопасности" и защита экономических интересов государства в этом регионе".
Из-за агрессивных, наглых действий ЧФ РФ уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов,
– отмечают в министерстве.
В Минобороны также подчеркнули, что отдельной приоритетной задачей реформ является внедрение Ключевого пакета стандартов НАТО.
О других планах
"Еще одним направлением, которое касается совместимости с военными стран-членов НАТО, является внедрение в ВС инновационных технологий, направленное на реализацию совместных технологических проектов", – говорится в сообщении.
Среди планов также переход на электронный документооборот. В ведомстве отмечают, что одним из важнейших направлений деятельности новой команды Минобороны является Военная инфраструктура.
С резким увеличением численности ВС в 2014 году, возникла проблема с размещением подразделений. Некоторые из них и сегодня вынуждены нести службу в ужасных условиях заброшенных военных городков,
– сообщили в Минобороны.
Там также добавили, что "самой болезненной остается проблема обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем".
Какие провокации устраивает Россия Украине в морях?
- Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 года Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.
- Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.
- Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.
- К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и больше. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.
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