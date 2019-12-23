Минобороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе

Министерство обороны планирует создать "пояс безопасности" в Черноморском регионе из-за агрессии России. В целом министерство определило одиннадцать приоритетных направлений реформ.

Среди первых проектов – "Стратегия обороны Государства" и "Территориальная оборона", цитирует заявление министра обороны Андрея Загороднюка пресс-служба ведомства.

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Следующее важное направление – безопасность Черноморского региона. Главная цель проекта – "создание эффективного "пояса безопасности" и защита экономических интересов государства в этом регионе".

Из-за агрессивных, наглых действий ЧФ РФ уменьшилась активность торгового судоходства на Черном и Азовском морях, что повлияло и на работу портов,

– отмечают в министерстве.

В Минобороны также подчеркнули, что отдельной приоритетной задачей реформ является внедрение Ключевого пакета стандартов НАТО.

О других планах

"Еще одним направлением, которое касается совместимости с военными стран-членов НАТО, является внедрение в ВС инновационных технологий, направленное на реализацию совместных технологических проектов", – говорится в сообщении.

Среди планов также переход на электронный документооборот. В ведомстве отмечают, что одним из важнейших направлений деятельности новой команды Минобороны является Военная инфраструктура.

С резким увеличением численности ВС в 2014 году, возникла проблема с размещением подразделений. Некоторые из них и сегодня вынуждены нести службу в ужасных условиях заброшенных военных городков,

– сообщили в Минобороны.

Там также добавили, что "самой болезненной остается проблема обеспечения военнослужащих служебным и постоянным жильем".

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