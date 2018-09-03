Как противостоять "звериному оскалу системы, которая никогда не заботилась о украинцах", –нардеп

Для победы демократическая оппозиция должна объединиться, заявляют эксперты и политологи. Без этого голоса избирателей будут распылены и украинцы так и не дождутся перемен к лучшему. Способны ли демократы объединиться и как противостоять системе в интервью 24 каналу рассказал народный депутат Украины Олег Мусий, представитель партии "Народный контроль".

– Сейчас мы наблюдаем звериный оскал системы, которая никогда не заботилась об украинцах. И запрос в обществе на объединение демократических сил едва ли не самый большой. На самом деле распыление сил – одна из методик, как не допустить к власти оппонента. А так и работает старая система, которую быстро возглавили те, кто стояли на сцене Майдана, и предали революцию достоинства. Я их называю "негодяями", и считаю, что имею на это моральное право.

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– Со старой системой, при которой несколько кланов грабят людей и приводят к обнищанию населения, нужно бороться. "Народный контроль" – новая послемайдановская сила – предложил создать демократическую платформу минимум на два периода выборов. На этой базе выдвинуть, очень желательно, одного кандидата в президенты. Тогда такая кандидатура 100% побеждает на выборах. Если это будет объединенный кандидат от демократических сил, то побеждает даже в первом туре.

– А после победы на президентских выборах, возможно, стоило бы создать единую политическую силу. А если не удастся, то изменить законодательство о выборах и идти в парламент блоком. К обсуждению создания единой демократической платформы вовлечены и могут привлечься "Самопомощь", "Батькивщина", "Народный рух", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Свобода" и другие демократические партии..

*Включение из города Луцк. Выступление народного депутата, лидера партии "Народный контроль" Дмитрия Добродомова.

– Необходима единая демократическая партия и единый кандидат в президенты. Я убежден, 100 дней хватит новому парламенту с сознательным большинством, чтобы принять все необходимые законы. Также нужно изменить экономическую модель государства. Как минимум чтобы не печатали деньги, обесценивая гривну. Относительно мира: за несколько недель это не решится – один человек уже такое обещала. А это невозможно, это длительный процесс. И начать надо с уничтожения коррупции в армии.

Про "самую успешную" реформу правительства, повышение пенсий, которые съела инфляция, и о реальности появления новых лиц в украинской политике – смотрите в интервью.