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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как провал дела Бочковского вынудил Авакова придержать язык "о мощных ударах по коррупции"

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Василий Стоецкий и Сергей Бочковский
Василий Стоецкий и Сергей Бочковский / Фото из открытых источников

Три года назад украинские правоохранители на заседании Кабинета Министров арестовали руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. На чиновников надели наручники прямо в прямом эфире и вывели из правительственного зала.

Бочковского и Стоецкого обвинили в том, что они согласовывали закупки горючего для Службы чрезвычайных ситуаций по завышенным ценам. Впоследствии следователи показали выписки с банковских счетов на Кипре, которые оба чиновника открыли себе, чтобы складывать туда сверхприбыли с коррупционной сделки с горючим. Там скопилось свыше полумиллиона долларов, рассказал в своем видеоблоге "Право на правду" Дмитрий Гнап.

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Министр внутренних дел Аваков отчитался в Facebook, что коррупции в высших эшелонах власти нанесен сокрушительный удар.

По словам журналиста-расследователя, судебный процесс над обоими арестованными руководителями ГСЧС должен был быть многообещающим. Но сначала суд выпустил обоих чиновников под залог, а потом ожидание рассмотрения их дела растянулось на долгие месяцы.

Потом, когда дело все же передали в суд, выяснилось, что вместо доказанных документами сделок с горючим, им прокуроры изменили обвинение на менее убедительные эпизоды о растрате денег при закупках металлоискателей. Далее еще почти два года вялотекущих судебных слушаний без всякого результата и конца и края,
– отметил Гнап.

Между тем, сами Бочковский и Стоецкий подали встречные иски с ходатайством о закрытии уголовного производства и незаконности их увольнения с работы.

Бочковський Сергій
Экс-глава ГСЧС Бочковский Сергей

Окружной админсуд Киева вынес решение о восстановлении обоих скандальных чиновников на должностях. И в придачу выплату им зарплаты за все время так называемого вынужденного прогула. Более того, Бочковский уже попытался прийти на работу и приступить к руководству Службой по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, его не пропустили охранники.

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"И уже даже не обсуждается вопрос сажать или не сажать Бочковского. А пускать или не пускать его на работу. Потому что с такими судебными решениями и усилиями следователей уже будет счастьем, если Бочковский с заместителем снова не вернется на должность. И что-то уже не слышно громких победных реляций Арсена Авакова о сокрушительном ударе по коррупции в высших эшелонах власти", – добавил Гнап.

Видео полного выпуска "Право на правду" за 19 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Видеоблоги Министерство внутренних дел Коррупция Сергей Бочковский ГСЧС
Источник: 24 канал
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