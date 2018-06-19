Как провал дела Бочковского вынудил Авакова придержать язык "о мощных ударах по коррупции"
Три года назад украинские правоохранители на заседании Кабинета Министров арестовали руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. На чиновников надели наручники прямо в прямом эфире и вывели из правительственного зала.
Бочковского и Стоецкого обвинили в том, что они согласовывали закупки горючего для Службы чрезвычайных ситуаций по завышенным ценам. Впоследствии следователи показали выписки с банковских счетов на Кипре, которые оба чиновника открыли себе, чтобы складывать туда сверхприбыли с коррупционной сделки с горючим. Там скопилось свыше полумиллиона долларов, рассказал в своем видеоблоге "Право на правду" Дмитрий Гнап.
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Министр внутренних дел Аваков отчитался в Facebook, что коррупции в высших эшелонах власти нанесен сокрушительный удар.
По словам журналиста-расследователя, судебный процесс над обоими арестованными руководителями ГСЧС должен был быть многообещающим. Но сначала суд выпустил обоих чиновников под залог, а потом ожидание рассмотрения их дела растянулось на долгие месяцы.
Потом, когда дело все же передали в суд, выяснилось, что вместо доказанных документами сделок с горючим, им прокуроры изменили обвинение на менее убедительные эпизоды о растрате денег при закупках металлоискателей. Далее еще почти два года вялотекущих судебных слушаний без всякого результата и конца и края,
– отметил Гнап.
Между тем, сами Бочковский и Стоецкий подали встречные иски с ходатайством о закрытии уголовного производства и незаконности их увольнения с работы.
Экс-глава ГСЧС Бочковский Сергей
Окружной админсуд Киева вынес решение о восстановлении обоих скандальных чиновников на должностях. И в придачу выплату им зарплаты за все время так называемого вынужденного прогула. Более того, Бочковский уже попытался прийти на работу и приступить к руководству Службой по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, его не пропустили охранники.
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"И уже даже не обсуждается вопрос сажать или не сажать Бочковского. А пускать или не пускать его на работу. Потому что с такими судебными решениями и усилиями следователей уже будет счастьем, если Бочковский с заместителем снова не вернется на должность. И что-то уже не слышно громких победных реляций Арсена Авакова о сокрушительном ударе по коррупции в высших эшелонах власти", – добавил Гнап.
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