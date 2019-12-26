Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников

В реестре должников в открытом доступе есть почти 1,7 миллиона фамилий украинцев, которые нарушили различные финансовые обязательства. Чтобы проверить, не попали ли вы в список должников, понадобится смартфон и идентификационный номер.

Об этом сообщает электронный сервис "Опендатабот". Узнайте, за что можно попасть в реестр должников Как проверить, есть ли вы в реестре должников Добавьте "Опендатабот" в любом мессенджере;

пришлите ему свой идентификационный код;

проверьте статус и подпишитесь на бесплатный недельный мониторинг;

вы получите сообщение о попадании в реестр должников и причину;

если хотите получать ежедневный мониторинг, перейдите на профессиональный аккаунт. Что грозит должникам из реестра Должникам из реестра могут запретить выезд из страны;

отказать в открытии текущих счетов в банке;

отменить запросы на отчуждение имущества;

отказать в предоставлении каких-либо нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости);

это также может повлиять на решение работодателя при приеме на работу, пояснил юрист Никита Подгайный.