Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников
В реестре должников в открытом доступе есть почти 1,7 миллиона фамилий украинцев, которые нарушили различные финансовые обязательства. Чтобы проверить, не попали ли вы в список должников, понадобится смартфон и идентификационный номер.
Об этом сообщает электронный сервис "Опендатабот".
Узнайте, за что можно попасть в реестр должников
Как проверить, есть ли вы в реестре должников
- Добавьте "Опендатабот" в любом мессенджере;
- пришлите ему свой идентификационный код;
- проверьте статус и подпишитесь на бесплатный недельный мониторинг;
- вы получите сообщение о попадании в реестр должников и причину;
- если хотите получать ежедневный мониторинг, перейдите на профессиональный аккаунт.
Что грозит должникам из реестра
- Должникам из реестра могут запретить выезд из страны;
- отказать в открытии текущих счетов в банке;
- отменить запросы на отчуждение имущества;
- отказать в предоставлении каких-либо нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости);
- это также может повлиять на решение работодателя при приеме на работу, пояснил юрист Никита Подгайный.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Адвокат Кузьменко показал текст разговора, из-за которого ее подозревают в убийстве Шереметасегодня , 04:15
-
Военная, которую избили в Одессе, рассказала детали конфликта в подразделениисегодня , 01:49
-
Зеленский все же назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области25 декабря , 23:12
Комментарии