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      Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников

      28 Читати новину українською
      Открытый реестр должников / delo.ua

      В реестре должников в открытом доступе есть почти 1,7 миллиона фамилий украинцев, которые нарушили различные финансовые обязательства. Чтобы проверить, не попали ли вы в список должников, понадобится смартфон и идентификационный номер.

      Об этом сообщает электронный сервис "Опендатабот".

      Узнайте, за что можно попасть в реестр должников

      Как проверить, есть ли вы в реестре должников

      • Добавьте "Опендатабот" в любом мессенджере;
      • пришлите ему свой идентификационный код;
      • проверьте статус и подпишитесь на бесплатный недельный мониторинг;
      • вы получите сообщение о попадании в реестр должников и причину;
      • если хотите получать ежедневный мониторинг, перейдите на профессиональный аккаунт.

      Что грозит должникам из реестра

      • Должникам из реестра могут запретить выезд из страны;
      • отказать в открытии текущих счетов в банке;
      • отменить запросы на отчуждение имущества;
      • отказать в предоставлении каких-либо нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости);
      • это также может повлиять на решение работодателя при приеме на работу, пояснил юрист Никита Подгайный.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Деньги Министерство юстиции
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